Liga Europy 2021. Legia zagra ze Spartakiem „mecz o wszystko". Awans wciąż jest możliwy

Legia Warszawa bardzo dobrze rozpoczęła swoją przygodę z tegoroczną edycją Ligi Europy, wygrywając ze Spartakiem Moskwa i Leicester City. Później jednak Wojskowi grali coraz słabiej, a brak formy był zauważalny nie tylko w Ekstraklasie, ale również na europejskich boiskach. Porażki z Napoli oraz przegrany rewanżowy mecz z Lisami sprawiły, że mistrzowie Polski przed ostatnią kolejką zmagań grupowych zajmują ostatnie miejsce. Ich sytuacja nie jest jednak beznadziejna.

Liga Europy 2021. Legia Warszawa w grze o awans

Podopieczni Marka Gołębiowskiego tracą tylko punkt do Napoli i Spartaka oraz dwa „oczka” do Leicester, który pozostaje liderem grupy. W ostatniej kolejce Legia podejmie na własnym stadionie ekipę z Moskwy i musi ten mecz wygrać, by na wiosnę zagrać w Lidze Europy. Trzy punkty za zwycięstwo sprawią, że niezależnie od wyniku spotkania Leicester ze Spartakiem, to zespół z Łazienkowskiej zamelduje się w fazie pucharowej. Jeśli Wojskowi przegrają lub zremisują, nie będziemy ich oglądali nawet w Lidze Konferencji.

O zwycięstwo będzie jednak bardzo trudno. Spartak dwukrotnie ograł Napoli oraz zremisował na wyjeździe z Leicester. Rosyjski zespół przegrał za to na własnym stadionie z Lisami i Legią, co kibicom Wojskowych daje nadzieję na to, że również w czwartkowy wieczór ich ulubieńcom uda się pokonać podopiecznych Ruiego Vitorii.

Co więcej, ekipa z Moskwy, podobnie zresztą jak mistrz Polski, przeżywa kryzys na krajowym podwórku. Po dziewięciu kolejkach Spartak zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli i ma aż 14 punktów straty do lidera, czyli Zenitu Sankt Petersburg.

Liga Europy 2021. O której mecz Legia – Spartak?

Mecz Legii Warszawa ze Spartakiem Moskwa rozpocznie się w czwartek 9 grudnia o godz. 18:45. Spotkanie będzie transmitowane w Viaplay oraz na antenie TVP 2 i w serwisie sport.tvp.pl. O tej samej godzinie zostanie rozegrane starcie Leicester z Napoli.

