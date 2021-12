Legia Warszawa odcina się od wulgarnej oprawy. „I weź tu idź na mecz z dzieckiem. Dno”

Mecz Legii Warszawa i Spartaka Moskwa odbył się 9 grudnia. Było to ostatnie spotkanie fazy grupowej, w którym udział brała polska drużyna. Niestety podopiecznym Marka Gołębiewskiego nie udało się wygrać, a właśnie taki był warunek co do zajęcia trzeciej lokaty i zakwalifikowania się do Ligi Konferencji. Ta sztuka się nie udała, bo ostatecznie to Rosjanie zatriumfowali 1:0 po golu Bakaeva.

Liga Europy 2021/22. Kontrowersyjna oprawa przed meczem Legia Warszawa – Spartak Moskwa

Po meczu szeroko komentowano jednak nie tylko to, co działo się na boisko, lecz także przedmeczowe wydarzenia na trybunach. Kibice stołecznego zespołu przygotowali bowiem oprawę specjalnie z okazji spotkania ze Spartakiem. Ostatecznie zamiast efektownych grafik na dwóch trybunach pojawił się wulgarny napis. „Jazda z ku*****” – głosił.

Przedstawiciele mistrzów Polski zostali poproszeni o komentarz w tej sprawie między innymi przez dziennikarzy portalu sport.onet.pl, aczkolwiek nie otrzymali żadnej odpowiedzi. Izabela Kruk, rzecznik prasowa Legii, odmówiła komentarza. Klub odcina się zachowania swoich fanów.

Legia Warszawa wiedziała, co znajdzie się na oprawie?

Co ciekawe jednak wcześniej sami przedstawiciele Wojskowych apelowali do kibiców za pomocą mediów społecznościowych, aby przyszli na stadion wcześniej niż zazwyczaj. Powodem miała być właśnie planowana prezentacja oprawy przygotowanej przez fanatyków Legii. To zastanawiające, ponieważ sugeruje, że przedstawiciele klubu wiedzieli, co znajdzie się na ogromnym transparencie.

Oprawa wywołała oburzenie wielu kibiców, którzy komentowali transparent między innymi na Twitterze. „Weź idź na mecz z dzieckiem i wytłumacz, dlaczego pół stadionu układa się w radosne i promujące ideę sportu: jazda z ku*****. Dno” – napisał Piotr Rutkowski.

