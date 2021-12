Legia Warszawa ukarana przez UEFA. Mistrzowie Polski stracą kilkaset tysięcy złotych

Pod koniec listopada Legia Warszawa udała się do Anglii, aby tam zmierzyć się z Leicester City w ramach piątej kolejki fazy grupowej Ligi Europy. Nie było to udane spotkanie dla podopiecznych Marka Gołębiewskiego. Wojskowi przegrali bowiem 1:3 po bramkach Daki, Maddisona oraz Ndidiego. Honorowe trafienie dla gości zaliczył Mladenović.

Legia Warszawa ukarana finansowo za mecz z Leicester City

Jak się okazuje niespełna miesiąc później, oprócz porażki Legia poniesie także dodatkowe koszta. Komisja dyscyplinarna UEFA nałożyła na polski klub karę w wysokości 41 250 euro. Większość tej kwoty dotyczy użycia środków pirotechnicznych przez fanów. Ten występek europejska federacja „wyceniła” na nieco ponad 36 tysięcy euro.

Ponadto stołeczny klub został ukarany również za incydenty, do których doszło podczas meczu na trybunach King Power Stadium. To efekt zakłócania porządku przez dwóch kibiców Legii, który oglądali to spotkanie na żywo. Chodzi głównie o dwóch mężczyzn ukaranych już trzyletnim zakazem stadionowym, wykonywaniem prac społecznych oraz dozorem policyjnym. Za ich występki Legia zapłaci dodatkowe 5 tysięcy euro.

Wspomniana kara dla Wojskowych nie była ich pierwszą w tym sezonie. Już wcześniej UEFA nakładała na nich różne finansowe sankcje, aczkolwiek nigdy tak wysokie, jak tym razem.

Sytuacja Legii Warszawa w tabeli grupy C Ligi Europy

W Lidze Europy mistrzowie Polski ostatecznie poradzili sobie słabo, choć dobrze zaczęli. W pierwszych dwóch meczach pokonali Spartak Moskwa i Leicester City (po 1:0), ale przegrali wszystkie pozostałe starcia – rewanżowe z wymienionymi zespołami i dwa z Napoli. W efekcie zajęli ostatnie miejsce w grupie C z sześcioma punktami na koncie.

