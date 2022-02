Znaczące słowa syna piłkarskiej legendy o Piotrze Zielińskim. „Jestem dumny”

Piotr Zieliński w czwartkowy wieczór 17 lutego zmierzy się w barwach Napoli z Barceloną, która sensacyjnie dostała się z grupy Ligi Mistrzów tylko do Ligi Europy. Drużyna z Neapolu natomiast gra w LE od początku sezonu, a w grupie w walce o awans pokonała Leicester i Legię Warszawa. – Spotkają się zespoły, które w tym momencie są w dobrej dyspozycji. Napoli musi zagrać odważnie, stwarzać sytuacje i próbować strzelić gola. Chciałbym, aby drużyna wywalczyło korzystny wynik – powiedział Diego Maradona junior, w rozmowie z „SuperExpressem”.

Maradona Junior chwali Piotra Zielińskiego

Diego Maradona junior, który jest kibicem Napoli (drużyny, w której grał jego ojciec), wypowiedział się na temat Piotra Zielińskiego, który już w czwartek 17 lutego wieczorem zagra przeciwko Barcelonie w ramach 1/16 finału Ligi Europy. Syn legendarnego piłkarza nie krył swojej fascynacji Polakiem. – W mojej ocenie to jeden z najlepszych pomocników w Europie na swojej pozycji. To wyjątkowy, kompletny zawodnik. Strzela ważne gole, gra lewą i prawą nogą. To ważny gracz i lider Napoli. Mogę powiedzieć, że to piłkarz, który mnie fascynuje. Jestem dumny, że gra w zespole, który lubię – powiedział Maradona junior w rozmowie z „SuperExpressem”.

Maradona junior został zapytany o to, czy Zieliński jest lepszym zawodnikiem od Lorenzo Insigne. Syn legendarnego piłkarza z ulgą stwierdził, że nie musi ich porównywać. – Na szczęście nie muszę wybierać między nimi. Prezentują wysoki poziom skoro zakładają koszulkę Napoli. Każdy z nich jest ważną figurą drużyny, której gra zależy od ich dyspozycji – stwierdził jeszcze Maradona junior.

