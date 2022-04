NA ŻYWO: Trudne zadanie dla FC Barcelony w Lidze Europy. Eintracht Frankfurt na drodze do półfinału

Wydawało się, że Eintracht Frankfurt nie będzie trudnym przeciwnikiem dla FC Barcelony. Hiszpańska drużyna mierzyła się z niemiecką już przed tygodniem, aczkolwiek nie poszło jej tak dobrze, jak wszyscy się spodziewali. Podopieczni Xaviego Hernandeza rozegrali wtedy jedno z gorszych starć za jego kadencji i w efekcie uzyskali jedynie remis.

49. min. Jeszcze jedna szarża Dembele, tym razem zablokowana przez Rode. 47. min. Świetna okazja po akcji de Jonga i Dembele. Aubameyang nie trafił w futbolówkę, choć mógł umieścić piłkę w pustej bramce! 46. min. Pedri musiał zejść w przerwie z powodu kontuzji, za niego wszedł de Jong. I gramy! 45. min. Koniec pierwszej połowy. Do usłyszenia za kwadrans! 44. min. Knauff mógł podwyższyć wynik na 3:0, lecz pomylił się w bardzo dogodnej okazji. 43. min. Drużyna gości wychodziła z kontrą 3 na 1, ale niecelne podanie wylądowało pod nogami Araujo i cała akcja spaliła na panewce. 42. min. Nawet wysoki pressing nie pomaga podopiecznym Xaviego Hernandeza, by jakkolwiek zagrozić przeciwnikom. 40. min. Fatalna centra Dembele prosto w „koszyczek” Trappa. 39. min. Kolejna akcja Eintrachtu zakończona uderzeniem, ale tym razem bramkarz gospodarzy nie musiał interweniować. 37. min. Barcelona straciła futbolówkę na własnej połowie, po chwili miał ją Borre, do którego nie doskoczył Araujo. Napastnik oddał znakomite uderzenie ze skraju pola karnego, przy którym ter Stegen nie miał żadnych szans. 36. min. GOOOOOOOL!!!! 2:0 dla Eintrachtu!!! 35. min. Fantastyczną akcję zrobił Knauff. Wahadłowy minął Albę, Torresa, zszedł do środka, ale zabrakło mu energii, by oddać wystarczająco silny strzał. 34. min. Aubameyang próbował prostopadłego podania do Gaviego, lecz ten został przyblokowany. 33. min. Dembele próbował dryblować, ale bardzo szybko pojawiło się przy nim trzech rywali i udaremniło jego próbę. 31. min. Gospodarze potrafią dość wysoko odbierać futbolówkę, ale zespół z Niemiec jest doskonale zorganizowany w obronie i nie daje się zaskakiwać. 30. min. Słaba centra Kosticia, Toure nawet nie zdołał oddać uderzenia. 29. min. Lindstrom uciekał Gaviemu, ten musiał ratować się faulem. Zasłużona żółta kartka. 28. min. Dośrodkowanie Dembele wybite przez N'Dickę. 28. min. Bardzo ostro grają dziś goście, co doprowadza do szału piłkarzy Barcelony. 27. min. Dembele kolejny raz padł na murawę, ale po rzucie wolnym nie było zagrożenia pod bramką Trappa. 25. min. Błyskawiczna kontra zakończona strzałem Kosticia wprost w ter Stegena. 23. min. Kolejny rzut wolny dla Barcelony, tym razem Jakić za ostro potraktował przeciwnika. Pomocnik otrzymał żółty kartonik. 21. min. Jakić cofnął się we własną „szesnastkę” i zablokował szarżującego Torresa. 20. min. Znakomite podanie do Alby, który znalazł się polu karnym rywali. Obrońca Eintrachtu odebrał mu piłkę, Hiszpan sugeruje faul, ale na razie gramy dalej. 19. min. Trapp błysnął refleksem po strzale Araujo! 18. min. Jeszcze jedno przewinienie, tym razem na Torresie. Będzie okazja do centry z lewego skrzydła. 17. min. Dobrze bronią się goście na własnej połowie. Zawodnicy Barcelony są bardzo szybko wypychani na jej część boiska. 15. min. Chwila spokoju na boisku, piłka krąży w środku pola. 14. min. Jeszcze jedno ostre wejście zawodnika Eintrachtu. Ucierpiał Gavi, ale gramy dalej. 13. min. Kamada sfaulował Dembele, ale nie było centry. Duma Katalonii wróciła do spokojnego rozgrywania futbolówki od tyłu. 12. min. Eintracht broni się głęboko, gospodarze rozgrywają atak pozycyjny, choć zdecydowanie za wolno, by przestraszyć przeciwnika. 11. min. Dobry powrót Kosticia, przeciał prostopadłe podanie na prawe skrzydło Barcelony. 9. min. To powinno być 1:1! Aubameyang doszedł do idealnej centry Dembele, aczkolwiek oddał niecelny strzał. 8. min. Barcelona wychodzi spod pressingu w efektowny sposób. 7. min. Niezłe dośrodkowanie Dembele, ale obrońcy drużyny gości sobie z nim poradzili. Po chwili Garcia zatrzymał groźną kontrę. 6. min. Ostre wejście Kamady w Dembele, rzut wolny dla Blaugrany. 4. min. GOOOOOOOOOOOL!!! Kostić wyprowadza Eintracht na prowadzenie! 4. min. Garcia ściągnął do ziemi jednego z przeciwników, ten padł w polu karnym i za chwilę ter Stegen będzie musiał wykazać się refleksem, aby uchronić zespół od straty gola. 3. min. RZUT KARNY DLA EINTRACHTU! 2. min. Próba Kosticia zablokowana przytomnie przez Dembele, który cofnął się pod własne pole karne. 1. min. GRAMY! Strzał Eintrachtu już w pierwszej minucie, ale bardzo niecelny. 21:00 Za chwilę rozpoczynamy mecz! 20:57 Jedenastka Barcelony na spotkanie z Eintrachtem: twitter.com 20:52 Oto wyjściowy skład Eintrachtu Frankfurt. Czy ta drużyna zdoła zwyciężyć na Camp Nou?



twitter.com 20:47 Witamy w relacji z meczu Ligi Europy. O awans do półfinału Ligi Europy powalczą FC Barcelona i Eintracht Frankfurt. Pierwszy gwizdek za niecały kwadrans!

Liga Europy. Remis w pierwszym meczu FC Barcelony z Eintrachtem Frankfurt

We Frankfurcie pierwszego gola zdobyli gospodarze, dzięki trafieniu Ansgara Knauffa. Na 1:1 wyrównał Ferran Torres dzięki efektownej akcji, w której udział wzięli również Ousmane Dembele oraz Frenkie de Jong.

W rewanżu półśrodki Dumie Katalonii nie wystarczą, Eintrachtowi zresztą również. Przypomnijmy bowiem, że jakiś czas temu usunięty został przepis o premiowaniu bramek zdobytych na wyjeździe, więc tym razem ktoś będzie musiał zwyciężyć bezwzględnie. Choć w grę wchodzi oczywiście dogrywka czy nawet rzuty karne.

Kontuzja Gerarda Pique przed meczem FC Barcelona – Eintracht Frankfurt

Zadanie stojące przed Blaugraną będzie jednak o tyle trudne, że kłopoty zdrowotne ma jeden z jej najważniejszych zawodników. Chodzi o Gerarda Pique. Środkowy obrońca doznał urazu w pierwszym spotkaniu Barcelony z Eintrachtem. Katalończyk zszedł z murawy już w 22. minucie i zastąpił go Clement Lenglet. Później natomiast Pique pauzował w starciu z Levante, które po wielkich trudach Duma Katalonii wygrała 3:2.

Poza tym jednak Xavi desygnował do gry większość największych gwiazd zespołu, w tym Pierre'a-Emericka Aubameyanga, Ousmane Dembele czy Pedriego.

