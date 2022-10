Manchester City przypomniał zdarzenie z kibicami Lecha Poznań. Tak uhonorowano polskich fanów

Lech Poznań w sezonie 2009/2010 wygrał mistrzostwo Polski, dzięki czemu zyskał prawo gry w europejskich pucharach. Kolejorz walkę o awans do Ligi Mistrzów zakończył na trzeciej rundzie kwalifikacji, a odpadnięcie z boju o Champions League powetował sobie w Lidze Europy. Ekipa z Wielkopolski trafiła do grupy A, w której rywalizowała z Manchesterem City, Juventusem i Red Bull Salzburg.

Kibice Lecha Poznań przeszli do historii

Mistrzowie Polski w pierwszym meczu dość nieoczekiwanie zremisowali na wyjeździe z Juventusem (3:3), a następnie ograli ekipę z Austrii (2:0). 21 października 2010 roku udali się z kolei do Manchesteru, gdzie ulegli w starciu z Obywatelami (1:3). Ten mecz przez kibiców City jest wspominany do dziś i to bynajmniej nie ze względu na wynik.

Do historii przeszło zachowanie kibiców Kolejorza, którzy w trakcie meczu ich ulubieńców z Manchesterem nagle odwrócili się plecami do murawy, chwycili za ramiona i zaczęli podskakiwać. Ta dosyć nowatorska forma dopingu na tyle przypadła do gustu fanom Obywateli, że zaczęli ją naśladować, nazywając ją „The Poznan”.

To właśnie do tych wydarzeń wrócili pamięcią przedstawiciele klubowych mediów z Etihad Stadium, którzy w rocznicę meczu Manchesteru z Lechem udostępnili okolicznościowe nagranie. „12 lat temu narodziło się szaleństwo” – napisali pod filmikiem z udziałem fanów obu klubów.

Przypomnijmy, w sezonie 2010/2011 Lech zajął drugie miejsce w swojej grupie, tuż za Manchesterem City. Kolejorz tym samym awansował do 1/16 finału, w którym przyszło mu rywalizować z SC Braga. Mistrzowie Polski wprawdzie wygrali mecz na własnym stadionie 1:0, ale w rewanżu przegrali 0:2 i pożegnali się z rozgrywkami.

