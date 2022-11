Xavi narzekał na losowanie Ligi Europy. Docenił klasę rywala

FC Barcelona w fatalnym stylu pożegnała się z Ligą Mistrzów. Blaugrana przegrała swoją batalię o awans z grupy C z takimi potęgami jak Bayern Monachium i Inter Mediolan, czyli aktualnymi mistrzami Niemiec i wicemistrzami Włoch. Ostatecznie Duma Katalonii uplasowała się na trzecim miejscu przed Viktorią Pilzno, co pozwoliło podopiecznym Xaviego kontynuować swoją grę w Lidze Europy.

Xavi: Trafiliśmy na najtrudniejszego rywala

W poniedziałek 7 listopada odbyło się losowanie 1/16 Ligi Europy. Los skojarzył FC Barcelonę z Manchesterem United w play-offach przed 1/8 finałem Ligi Europy, trener Barcelony ocenił tę parę w następujący sposób – Po raz kolejny trafiliśmy na najtrudniejszego możliwego rywala – ocenił Xavi po losowaniu, cytowany przez Kataloński „Sport”.

Manchester United to świetny rywal, najtrudniejszy, z jakim mogliśmy się zmierzyć – dodał.

Xavi docenił klasę rywala i nie wskazał faworyta

Trener FC Barcelony docenił klasę rywala, mimo że od jakiegoś czasu Czerwone Diabły zmagają się z problemami w lidze. – Przed nami ogromne wyzwanie i będziemy musieli walczyć. Nasi rywale znacznie się poprawili od czasu przybycia Erika Ten Haga – przyznał.

Xavi został zapytany, czy zwycięstwo w Lidze Europy, to obowiązek dla Dumy Katalonii. – Będziemy analizować Manchester i spróbujemy wygrać. Ten mecz jest wyzwaniem, ale będziemy dążyć do tego, by to spotkanie wygrać, tak samo, jak Ligę Europy, której jeszcze nie wygraliśmy – stwierdził.

Trener Blaugrany nie wskazał faworyta tego dwumeczu. – Faworyzowanie jest dla prasy i bukmacherów. Postaramy się konkurować na boisku – zakończył.

Pierwsze spotkanie FC Barcelony z Manchesterem United w Lidze Europy odbędzie się 16 lutego w Hiszpanii. Rewanż zaplanowano tydzień później na Old Trafford.

Czytaj też:

Gerard Pique całował się z nową partnerką na oczach kibiców. Jest nagranieCzytaj też:

To nie był wieczór Lewandowskiego. Pique pożegnał się meczem Barcelony z Almerią