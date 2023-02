Legenda Manchesteru United doceniła Lewandowskiego. Padły wyjątkowe słowa

Robert Lewandowski stanie przed kolejnym wyzwaniem w roli lidera ofensywy FC Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski nie zdołał poprowadzić swojej ekipy do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, dlatego będzie musiał zadowolić się grą poziom niżej, czyli Lidze Europy. Mimo tego, już w 1/16 finału tych rozgrywek dostaliśmy dwumecz godzien nawet najwyższych szczebli europejskich.

Duma Katalonii podejmie przed własną publicznością Manchester United. O tym spotkaniu mówią media na całym świecie, gdyż obie drużyny znajdują się w kapitalnej dyspozycji. Byli piłkarze Czerwonych Diabłów zdają sobie sprawę z zagrożenia, jakie sprawia pod bramką Robert Lewandowski. Jeden z nich wypowiedział się publicznie na ten temat.

Legenda Manchesteru United doceniła Roberta Lewandowskiego

Wszystko wskazuje na to, że przed nami naprawdę ciekawe spotkanie. FC Barcelona jest niepokonana od października 2022 roku. Z kolei Manchester United poniósł porażkę w styczniu, jednak od tamtej pory notują kapitalną serię zwycięstw, z jednym remisem. Robert Lewandowski po raz pierwszy w swojej karierze zagra przeciwko Czerwonym Diabłom. Legenda brytyjskiego klubu, Denis Irwin docenił dotychczasowe osiągnięcia „Lewego”.

– Nie mam wątpliwości, że środkowi obrońcy, bez względu na to, kto zagra, doskonale zdają sobie sprawę z umiejętności Roberta Lewandowskiego. Do tej pory miał fantastyczna karierę. Był wspaniały w Bayernie Monachium, choć dość długo zajęło mu to, aż zaczął zbierać pochwały, na które zasługiwał – powiedział Irlandczyk w rozmowie z „MUTV”, po czym dodał:

– W Barcelonie też gra bardzo dobrze. Robi to, co potrafi najlepiej. Ma wielkie doświadczenie. To jeden z tych zawodników, dla których wiek nie ma znaczenia. Zawsze będzie strzelał gole – słuchamy.

