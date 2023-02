Jan Tomaszewski nie szczędził ostrych słów o Robercie Lewandowskim. Jasne stanowisko

FC Barcelona pozostaje w walce jedynie o krajowe trofea. Największym argumentem Xaviego i piłkarzy Dumy Katalonii jest fakt, że przewodzą w tabeli La Liga o osiem punktów nad Realem Madryt. W najbliższy czwartek, 2 marca Blaugrana pojedzie na Estadio Santiago Bernabeu rozegrać El Clasico w ramach półfinału Pucharu Króla, a rewanż odbędzie się niespełna miesiąc później. Porażka może oznaczać, że do zwycięstwa zostanie jedynie liga.

Wczorajsza porażka z Manchesterem United w ramach 1/16 Ligi Europy wywołała nie lada smutek i nerwy w sercach kibiców FC Barcelony, która od kilku lat regularnie ponosi klęski w europejskich pucharach. Choć Robert Lewandowski zamienił karnego na gola, jego występ najdelikatniej mówiąc, nie porwał i wiele osób nie szczędziło mu słów krytyki.

Jan Tomaszewski ostro o występie Roberta Lewandowskiego

FC Barcelona przegrała na Old Trafford 1:2, a Robert Lewandowski trafił z rzutu karnego, który o mały włos zostałby obroniony przez Davida De Geę. Jan Tomaszewski udzielił wywiadu dla „Super Expressu”, podczas którego stwierdził, że RL9 popełnił błąd, przechodząc do Dumy Katalonii i lepszym wyjściem byłoby dla niego pozostanie w Bayernie Monachium.

– – Liga mistrzów? Do widzenia. Robert nie gra w Lidze Mistrzów, nie gra w Lidze Europy, a to było celem. (...) Barcelona zagrała kompromitująco w europejskich pucharach (...) Z jednej strony mu współczuję, ale po tej rundzie nie będzie zaliczany do najlepszych piłkarzy świata. Z drugiej strony sam sobie taki los zgotował. Jakby został w Bayernie, miałby komfort gry, również na mistrzostwach świata – powiedział legendarny bramkarz reprezentacji Polski.

Wkrótce FC Barcelona podejmie Almerię w ramach rozgrywek ligowych.

