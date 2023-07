Polska piłka klubowa wychodzi z piwnicy? Ranking UEFA coraz lepszy dla naszych

Klubowa siła polskiej piłki nożnej od wielu lat pozostawiała wiele do życzenia. Poza jednorazowymi wyskokami, drużyny z PKO BP Ekstraklasy raczej nie zachwycały swoimi występami w europejskich pucharach. Co gorsza, najczęściej przygody polskich drużyn kończyły się jeszcze latem, czyli tak właściwie… zanim do gry wkraczali najwięksi.

Ranking UEFA: Polska coraz wyżej w krajowym zestawieniu

W ubiegłym sezonie sporo dobrego zrobił Lech Poznań. Poznaniacy w roli ówczesnych mistrzów Polski szybko odpadli z walki o Champions League, ale odnaleźli się w rozgrywkach Ligi Konferencji. Kolejorz ostatecznie zakończył walkę w międzynarodowym gronie na etapie ćwierćfinału. Dzięki takim wynikom Polska może się pochwalić współczynnikiem punktów na poziomie 7,750 za miniony sezon w rankingu krajowym UEFA. Dla porównania Czesi mieli takowy na poziomie 6,750 a Grecy zaledwie 2,125.

Raków Częstochowa, Lech Poznań i Pogoń Szczecin. Te drużyny wygrały swoje pierwsze mecze w europejskich pucharach liczone już do kampanii 2023/24. Dokładając do tego wyjazdowy remis Legii Warszawa, póki co nasze drużyny są niepokonane. A należy pamiętać, że mistrzowie kraju z Częstochowy mają już za sobą jedną rundę eliminacji do Ligi Mistrzów, w obu spotkaniach zakończoną zwycięstwami.

twitter

Dzięki temu Polska zgromadziła już 1,375 pkt za występy naszych drużyn. Widać, że każde zwycięstwo czy remis są bardzo istotne, żeby odpowiednio zbudować swoją pozycję w rankingu. Co więcej, po sezonie 2023/24 z wyliczeń zostanie usunięty współczynnik z kampanii 2019/20. A ta była fatalna dla Polski, tylko 2,125 pkt – co mocno obciąża obecną lokatę dla polskich klubów.

Szansa na wejście do czołowej dwudziestki w Europie?

Należy się spodziewać, że Lech, Pogoń i Legia przejdą do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Gdyby taka sztuka udała się również Rakowowi, spoglądając na dwumecz z Karabachem Agdam, to można z optymizmem spoglądać na kolejne oczka do punktowego dorobku Polski w krajowym rankingu UEFA.

Reale wydaje się nawet wejście do czołowej dwudziestki (obecnie pozycja 22 dla Polski), co jeszcze niedawno było raczej trudną do wyobrażenia perspektywą. A warto dodać, że im wyższa pozycja w rankingu UEFA, tym lepsza pozycja startowa dla klubów PKO BP Ekstraklasy. Zarówno pod względem liczby drużyn w europejskich pucharach, jak i rozpoczęcia rywalizacji.

Czytaj też:

Koncert Kamila Grosickiego. Pogoń Szczecin rozbiła LinfieldCzytaj też:

Skandaliczne obrazki na meczu Legii Warszawa. „Po prostu dzicz”