Tak walczy Wisła Kraków! Zwycięski powrót „Białej Gwiazdy” do Europy

Jak to możliwe, że zespół niegrający w PKO BP Ekstraklasie gra w europejskich pucharach? Wszystko za sprawą sukcesu z poprzedniego sezonu, w którym Wisła Kraków zdobyła Fortuna Puchar Polski, sensacyjnie wygrywając finał na PGE Narodowym z Pogonią Szczecin. Dzięki temu nowy sezon krakowianie zaczęli zdecydowanie wcześniej, bo już 11 lipca meczem I rundy eliminacji Ligi Europy UEFA.

Wisła Kraków z sensacyjnym zwycięstwem nad KF Llapi

„Biała Gwiazda” wróciła do europejskich pucharów po 12 latach przerwy. Ostatni raz Wisła reprezentowała Polskę na arenie w Europie w lutym 2012 roku. Co ciekawe, wówczas zespół był prowadzony przez trenera Kazimierza Moskala, który przed startem sezonu 2024/25… wrócił na ławkę krakowskiego klubu.

twitter

Do Krakowa przyjechał kosowski KF Llapi. Wicemistrz swojego kraju. Mecz w Krakowie wzbudził spore zainteresowanie, na trybunach pojawiło się grubo ponad 20 tysięcy kibiców. Wisła, mająca swoje kadrowe problemy, będąca dopiero niecały miesiąc pod batutą nowego/starego szkoleniowca, podjęła jednak rękawice.

Krakowianie wygrali 1:0 po trafieniu Igora Sapały. Piłkarz Wisły już w 2. minucie wykorzystał bierność rywali, dopadając do piłki tuż za linią pola karnego. Sapała kropnął bez zastanowienia i futbolówka po słupku wpadła do siatki.

twitter

Wisła może sobie pluć w brodę, bo miała przynajmniej dwie świetne okazje do podwyższenia wyniku. W drugiej części gry swoje bardzo dobre okazje mieli Angel Baena i Alan Uryga. Żałować może zwłaszcza Hiszpan, który w 60. minucie nie trafił piłką do… pustej bramki, dobijając strzał kolegi – zamiast do siatki – to prosto na poprzeczkę.

twitter

Gospodarze zadali jednak drugi cios w meczu. Angel Rodado w niemal ostatniej akcji meczu dołożył drugie trafienie, po sporym zamieszaniu, zachowując spory spokój i umieszczając piłkę w siatce, plasowanym strzałem przy słupku. Dzięki temu Wisła ostatecznie wygrała nie 1:0, a 2:0, a to już spora zaliczka przed rewanżem.

twitter

Rewanż na terenie klubu z Kosowa zaplanowano równo za tydzień, tj. na 18 lipca (czwartek, g. 16:30, transmisja w Polsacie i Polsacie Sport oraz online za pośrednictwem Polsat Box Go). Zwycięzca tego dwumeczu zmierzy się w II rundzie z Rapidem Wiedeń. Przegrany trafi do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy.

Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa i Śląsk Wrocław w pucharach

W sezonie 2024/25 oprócz zdobywców Fortuna Pucharu Polski z Krakowa, polscy kibice będą mogli obserwować również trzy inne kluby. Mistrz Polski Jagiellonia rozpoczyna eliminacje do Champions League od II rundy, przeciwnikiem będzie FK Paneveżys (Litwa) bądź HJK Helsinki (Finlandia). Dwumecz zaplanowano na terminy 23/24 i 30/31 lipca.

Wicemistrz i trzeci zespół PKO BP Ekstraklasy poprzedniego sezonu zagra w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Śląsk Wrocław, czyli druga drużyna na mecie poprzedniej kampanii w Polsce w II rundzie zagra z łotewską FC Ryga. Za to Legia Warszawa, czyli trzeci zespół z Ekstraklasy zmierzy się lepszym z pary Caernarfon Town FC (Walia) – Crusaders FC (Irlandia Północna). Pierwsze mecze tej fazy eliminacji LKE odbędą się 25 lipca, rewanże 1 sierpnia.

Czytaj też:

Szymon Marciniak przerwał milczenie po wyborze UEFA. Polak o finale Euro 2024Czytaj też:

Bijatyka przed półfinałem Euro w Niemczech. To nagranie wiele wyjaśnia