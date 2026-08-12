Kłopoty mistrzów Polski na lotnisku. Samolot ostatecznie nie wyleciał!

W środę (tj. 12 sierpnia) o godzinie 14:30 samolot z drużyną Lecha Poznań miał wystartować z lotniska Poznań-Ławica w kierunku Vagar Airport w Torshavn na mecz z KI Klaksvik.

Niestety, samolot ostatecznie nie wyruszył z Poznania. Powód?

„Jest duża mgła nad portem lotniczym Vagar i możliwy jest scenariusz, że lot zostanie przeniesiony na jutro rano. Nie ma na razie żadnych decyzji dotyczących przełożenia meczu” – informowali przedstawiciele mistrzów Polski w mediach społecznościowych.

Ostatecznie podjęto decyzję, że lot został przeniesiony na jutro (tj. 13 sierpnia), na godzinę 8:00 rano.

Jak na razie mecz ma się rozpocząć w pierwotnym terminie, czyli kilkadziesiąt godzin później, tj. o 19:30 czasu polskiego.

Lech Poznań nie poleci na Wyspy Owcze? Nietypowa sytuacja mistrzów Polski

Przypomnijmy, że piłkarze mistrzów Polski w kompromitującym stylu pożegnali się z eliminacjami do Champions League. Kolejorz, w sobie tylko znany sposób, po wygranej 4:1 na wyjeździe z duńskim AGF Aarhus (II runda eliminacji) – w rewanżu stracił tak pokaźną zaliczkę na swoim terenie. Co gorsza, poznański zespół ostatecznie przegrał konkurs rzutów karnych, grzebiąc tym samym swoje nadzieje na udział w Lidze Mistrzów.

W Poznaniu, na pocieszenie, pozostało granie – albo w Lidze Europy, albo Lidze Konferencji.

Mistrzowie Polski po wyeliminowaniu przed Duńczyków trafili zatem do eliminacji Ligi Europy. Czyli drugich pod względem ważności rozgrywek klubowych ze stajni UEFA. W III rundzie eliminacji Kolejorz trafił na KI Klaksvik. Klub z Wysp Owczych w Poznaniu pokazał charakter, przegrywając tylko 0:1.

Kiedy mistrzowie Polski będą bronić jednobramkowej zaliczki w rewanżu? Na teraz pozostaje wariant z podróżą w dniu meczu i spotkaniem we wspomniany czwartek. Jeśli do tego ostatecznie nie dojdzie, pojawiają się warianty rezerwowe – takie jak np. rozegranie spotkania w najbliższy piątek bądź sobotę.

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