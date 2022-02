Arkadiuszowi Milikowi puściły nerwy. Jego zachowanie uwiecznił kibic, mamy nagranie

Arkadiusz Milik był jednym z bohaterów meczu Olympique Marsylia z Karabachem Agdam, znacznie przyczyniając się do zwycięstwa swojej drużyny. Snajper reprezentacji Polski nie rozegrał jednak pełnych 90 minut, co najwyraźniej wyprowadziło go z równowagi.

Olympique Marsylia nie poradził sobie w fazie grupowej Ligi Europy, kończąc zmagania na trzecim miejscu. Ta lokata pozwoliła jednak podopiecznym Jorge Sampaoliego na grę w mniej prestiżowych rozgrywkach Ligi Konferencji Europy, gdzie ekipa z Francji w 1/16 finału trafiła na Karabach Agdam. Arkadiusz Milik bohaterem Olympique Marsylia Bohaterem spotkania został Arkadiusz Milik, który dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców. Snajper reprezentacji Polski otworzył wynik spotkania w 41. minucie, kiedy to na raty pokonał Lukę Gugeszaszwiliego. Trzy minuty później Polak podwyższył prowadzenie wykorzystując podanie Pape Gueye i niefrasobliwość defensorów, którzy odpuścili pilnowanie Milika. Wprawdzie na kilka minut przed końcem spotkania Kady strzelił gola kontaktowego, ale już w doliczonym czasie gry marzenia gości o korzystnym wyniku przekreślił Dmitri Payet. Francuz kilkanaście minut wcześniej zameldował się na boisku, zastępując Milika. Jak się okazało, decyzja trenera o posadzeniu go na ławce nie spodobała się Polakowi. Nerwowa reakcja Arkadiusza Milika Na nagraniu zamieszczonym na Twitterze przez jednego z kibiców widać, że snajper Biało-Czerwonych zmierzając w stronę ławki, kopnął jakiś przedmiot, najprawdopodobniej butelkę wody. Milik wprawdzie mógł czuć się rozczarowany decyzją Sampaoliego, ponieważ stracił szansę na strzelenie Karabachowi hat-tricka, ale z drugiej strony Polak jest w na tyle dobrej formie, że motywacją szkoleniowca była zapewne chęć oszczędzania go przed kolejnymi spotkaniami ligowymi. twitterCzytaj też:

