Olympique Marsylia bliżej awansu do półfinału LKE. Cudowne trafienie Payeta!

Rozpędzony Olympique Marsylia podejmował w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy grecki PAOK. W meczu nie mógł zagrać kontuzjowany Arkadiusz Milik, ale mimo to nie zabrakło polskich akcentów. Sędzią głównym tego spotkania był bowiem Szymon Marciniak, który rozpoczął starcie z kilkuminutowym opóźnienie, ze względu na dym wydobywający się ze środków pirotechnicznych odpalonych przez fanów.

Liga Konferencji Europy 2022. PAOK był tłem dla OM

Trener Jorge Sampaoli w związku z nieobecnością reprezentanta Polski zdecydował się postawić na Cedrica Bakambu, który miał być tym głównym aktorem w linii ofensywnej zespołu z Marsylii. 30-letni napastnik grał dobrze, ale to inny zawodnik skradł całe show, a był nim Dimitri Payet. Francuz podczas pierwszej połowy po prostu błyszczał. Był niemal wszędzie i często korzystał ze swojej bajecznej techniki, co spotkało się z gromkimi oklaskami kibiców. W 13. minucie zaliczył asystę przy golu Gersona. Brazylijczyk miał mnóstwo miejsca i czasu, aby umieścić futbolówkę w siatce.

Kilkadziesiąt sekund przed końcem pierwszej połowy pomocnik OM popisał się kapitalnym uderzeniem zza pola karnego. Dimitri Payet otrzymał podanie od Cengiza Undera, który wykonywał rzut rożny i bez zastanowienia złożył się do strzału. Piłka lecąca z prędkością światła wpadła pod samą poprzeczkę. Trafienie to z pewnością będzie kandydować do miana gola sezonu. Przewaga francuskiej ekipy była bardzo wyraźna. Zespół Arkadiusza Milika totalnie zdominował przeciwnika, który mógł dziękować marsylczykom, że ci byli nieskuteczni, bo mogliby znaleźć się w dużo gorszej sytuacji.

Na drugą połowę piłkarze PAOK-u wyszli bardzo pobudzeni. Z kolei gospodarze byli rozkojarzeni. Brak koncentracji dał im się we znaki już w 49. minucie meczu. Omar El Kaddouri wykorzystał błąd defensywy Olympique Marsylia i zdobył bramkę kontaktową, wprawiając tym samym kibiców zasiadających na trybunach w lekkie osłupienie. Do końca pierwszego kwadransa drugiej odsłony tego widowiska zespół Jorge Sampaolego dochodził do siebie. Z czasem jednak przewaga OM była coraz wyraźniejsza i można było sobie zadawać pytanie, kiedy gospodarze ponownie trafią do siatki.

Mimo wielu okazji, które stworzył Olympique, wynik nie uległ już zmianie. Bohaterem gości z Grecji stał się z całą pewnością golkiper Alexandros Paschalakis. 32-latek momentami dwoił się i troił, aby uratować swoją drużynę przed utratą bramki. Dzięki niemu sprawa awansu do półfinału Ligi Konferencji Europy wciąż jest otwarta.

