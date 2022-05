Zbigniew Boniek zachwyca się reprezentantem Polski. Przestrzega przed jedną rzeczą

Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej nie szczędził pochwał młodzieżowemu reprezentantowi naszego kraju. Nicola Zalewski, bo o nim mowa, 5 maja rozegrał kolejne bardzo dobre spotkanie, dzięki któremu jego AS Roma znalazła się w finale Ligi Konferencji.

Nicola Zalewski pomógł AS Romie awansować do finału Ligi Konferencji

Młody podopieczny Jose Mourinho miał zresztą wydatny udział w tym historycznym sukcesie Wilków. W pierwszym półfinale padł remis 1:1, a to właśnie nasz kadrowicz zaliczył asystę przy jedynej bramce dla rzymian. W rewanżu udziału przy golu Tammy’ego Abrahama nie miał (padł po rzucie rożnym), ale i tak spisał się doskonale. Na tyle, by pod koniec starcia, schodząc z boiska, otrzymać owacje na stojąco od kibiców Romy.

Komplementy od Zbigniewa Bońka dla Nicola Zalewskiego

Zbigniew Boniek również jest jedną z tych osób, którym imponuje talent Zalewskiego. Dał temu wyraz w rozmowie z Viaplay. – Zarówno AS Roma, jak i nasza reprezentacja może mieć z niego pożytek. Słyszałem, że on bardziej lubi grać na „ósemce” czy „dziesiątce”, podwieszony pod napastnika, albo po lewej stronie, ale dużo wyżej niż na wahadle. Natomiast muszę powiedzieć, że z każdym meczem robi duży progres i coraz lepiej wygląda – mówił jeszcze przed starciem z Leicester City.

Były prezes PZPN przestrzegał jednak przed tym, aby z rozmysłem podchodzić do możliwości Zalewskiego. – Nicola jest jednym z najbardziej utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia we Włoszech. Musimy jednak uważać, by go nie zagłaskać. Ma dobrą technikę, jest wytrzymały, szybki… Ma wszystko, by zrobić karierę. Myślę jednak, że w jego wieku to jest dopiero prospekt piłkarza, który dopiero w przyszłości wypłynie na szerokie wody – wyjaśnił Boniek.

