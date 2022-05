Liga Konferencji Europy w twoim domu. Gdzie oglądać finał Roma – Feyenoord?

Liga Konferencji Europy to trzeci poziom rozgrywek europejskich, który w sezonie 2021/22 rozgrywany jest po raz pierwszy. W finale tych zawodów wystąpi włoski zespół AS Roma i holenderski Feyenoord. Ktokolwiek wygra, przejdzie do historii, jako pierwszy triumfator pucharu. Walkę o zapisanie się w historii możecie oglądać tylko na Viaplay, do którego dostęp można wykupić pod tym linkiem.

Liga Konferencji Europy. Jose Mourinho może mieć wszystkie puchary

Jose Mourinho doprowadził Romę do finału Ligi Konferencji Europy. Portugalczyk ma szansę zostać pierwszym trenerem, który skompletował wszystkie trzy trofea europejskich lig. Z FC Porto (2004) i Interem Mediolan (2010) szkoleniowiec ten wygrał Ligę Mistrzów. Z Manchesterem United zdobył w 2017 roku Ligę Europy, choć warto zaznaczyć, że zgarnął wcześniej to samo trofeum, tylko że pod nazwą Pucharu UEFA (2003 z FC Porto). Teraz stoi przed szansą na dołożenie do swoich europejskich podbojów jeszcze Ligę Konferencji Europy, którą oglądać można tylko na Viaplay.

Feyenoord zna smak europejskiego triumfu

Feyenoord może przejść do historii jako klub, który wygrał każdy szczebel europejskich rozgrywek, ponieważ udało mu się wygrać Ligę Mistrzów w sezonie 69/70 i Puchar UEFA w sezonie 2001/02 i 1973/74. Od ostatniego triumfu na arenie międzynarodowej mija więc 20 lat. Może to idealny czas, by powrócić do zwycięskiej drogi w Europie?

AS Roma – Feyenoord. Gdzie i kiedy oglądać finał Ligi Konferencji Europy?

Finał Ligi Konferencji Europy rozpocznie się w środę 25 maja o godzinie 21:00 na stadionie Air Albania Stadium w Tiranie. Spotkanie można oglądaćtylko i wyłącznie na platformie Viaplay, z której ofertą można zapoznać się pod tym linkiem.

