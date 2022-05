Nicolę Zalewskiego poniosło na mistrzowskiej fecie. Polak drwił z fanów Lazio

W środę, 25 maja na stadionie w Tiranie odbył się pierwszy, historyczny finał Ligi Konferencji Europy. W finale doszło do starcia AS Roma z holenderskim Feyenoordem. Ostatecznie górą okazali się rzymianie, którzy zwyciężyli 1:0 po golu Nicolo Zaniolo w 32. minucie spotkania. Tym samym trener klubu z Wiecznego Miasta Jose Mourinho zapisał się w historii, jako pierwszy szkoleniowiec, który w trakcie kariery wygrał we wszystkich europejskich rozgrywkach. Warto też dodać, że dla Giallorossich jest to pierwsze trofeum na arenie międzynardowej od 1961 roku. Wtedy bowiem udało im się zwyciężyć w Pucharze Miast Targowych. Nic więc dziwnego, że sukces ten wzbudził w kibicach oraz piłkarzach wręcz gigantyczną euforię.

Nicola Zalewski zakpił z fanów rywali

Dzień po zdobyciu pucharu w Rzymie odbyła się feta z tej okazji. Fani AS Roma oklaskiwali swoich bohaterów, którzy przemierzali miasto specjalnym autobusem z otwartym dachem. Nagle w trakcie świętowania kibice zauważyli Nicolę Zalewskiego trzymającego w rękach transparent. Nie byłoby to nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że młody Polak i wychowanek rzymskiego klubu otwarcie kpił z fanów rywala zza miedzy – Lazio.

„Kibice Lazio, zamknijcie okna” – takie właśnie hasło widniało na transparencie 20-letniego piłkarza, który był ważną postacią w zespole Jose Mourinho w tej drugiej części sezonu. Nicola Zalewski grał w niej regularnie i otrzymał też szanse w finale Ligi Konferencji Europy. Reprezentant naszego kraju rozpoczął to spotkanie w wyjściowym składzie, a włoski media wychwalali młodego zawodnika.

twitterCzytaj też:

Bestialskie morderstwo młodej kolarki. Policjanci wytypowali sprawcę