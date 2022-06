Znane kluby rywalami Pogoni Szczecin i Lechii Gdańsk w Lidze Konferencji Europy. O awans będzie trudno

W minionym sezonie PKO Ekstraklasy Pogoń Szczecin zakończyła zmagania na trzecim miejscu w ligowej tabeli. Portowcy po raz drugi z rzędu wywalczyli brązowy medal. Lechia Gdańsk natomiast uplasowała się zaś jedną pozycję niżej, dzięki czemu zakwalifikowali się do europejskich pucharów. Oba zespoły wezmą udział w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy, czyli trzeciego w hierarchii europejskiego pucharu.

Trudne losowanie dla Pogoni Szczecin i Lechii Gdańsk

Zarówno szczecinianie, jak i gdańszczanie muszą przystąpić do kwalifikacji już od pierwszej rundy. We wtorek, 14 czerwca odbyło się losowanie tego etapu. Pogoń Szczecin mogła trafić na: FCB Magpies, Derry City, SJK Seinajoki, Newtown oraz KR Reykjavik. Ostatecznie zmierzy się z ostatnim z wymienionych klubów. Lechia Gdańsk z kolei miała do wyboru: Inter Turku, Panevezys, Paide Linnameeskond, Akademija Pandev i Hamrun Spartans. Los chciał, że lechiści zagrają z ekipą z Macedonii Północnej, czyli Akademiją Pandeva.

Dzień później, 15 czerwca w szwajcarskim Nyonie ponownie odbyło się losowanie. Tym razem trzeci oraz czwarty zespół poprzedniego sezonu poznali rywali, z którymi będą musieli się zmierzyć w drugiej rundzie eliminacji, jeśli oczywiście pokonają w dwumeczu swoich rywali. W gronie potencjalnych przeciwników Portowców były takie kluby jak: AZ Alkmaar, Molde FK, Motherwell FC, Broendby Kopenhaga oraz zwycięzca dwumeczu FC DAC 1904 Dunajska Streda — Cliftonville F&AC.

Natomiast w przypadku przebrnięcia przez pierwszy etap eliminacji ekipa z Trójmiasta mogła trafić na któryś z zespołów z grupy 4., a były to: Young Boys Berno, Rapid Wiedeń, NK Osijek oraz triumfatorzy z par Flora Tallin — Seinajoen JK oraz Olimpija Lublana — FC Differdange 03. Ostatecznie okazało się, że w przypadku awansu do drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy Pogoń Szczecin zagra z Broendby Kopenhaga, z kolei Lechia Gdańsk będzie rywalizować z Rapidem Wiedeń.

Lech Poznań poznał rywala w Lidze Konferencji Europy

Podczas losowania wyłoniono także rywali Lecha Poznań, gdyby nie udało mu się przebrnąć przez pierwszą rundę eliminacji do Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, że mistrzowie Polski zmierzą się z mistrzem Azerbejdżanu, czyli Karabachem Agdam. Jeśli polegną w tym dwumeczu, ich rywalem w drugim etapie Ligi Konferencji Europy będzie przegrany zespół z pary Slovan Bratysława - Dinamo Batumi.

