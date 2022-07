Pogoń Szczecin przystępuje do rewanżu. Kiedy i gdzie oglądać spotkanie w eliminacjach Ligi Konferencji Europy?

W pierwszej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy Pogoń Szczecin trafiła na islandzki KR Reykjavik. Za faworyta tego dwumeczu zostali uznani oczywiście gracze Jensa Gustafssona. I trzeba przyznać, że w pierwszym spotkaniu, które Portowcy rozgrywali przed własną publicznością, wywiązali się ze swojej roli po prostu koncertowo. Zdominowali rywali już od początku rywalizacji, dzięki czemu po 16. minutach prowadzili 2:0. Ostatecznie zwyciężyli 4:1.

Trener Pogoni Szczecin wie, co trzeba zrobić w meczu z KR Reykjavik

Tym samym szczecinianie są już niemal pewni awansu do kolejnej rundy. Wydaje się, że rewanż to tylko czysta formalność, jednak zespół prowadzony przez szwedzkiego szkoleniowca z pewnością nie zlekceważy przeciwnika. – Musimy być przygotowani na to, co będzie nas czekać. Musimy być absolutnie najlepszą wersją siebie, od samego początku spotkania. Musimy wykonać robotę, którą mamy tu do zrobienia i zrobić ją w ten sposób, żebyśmy mogli dumni z siebie wracać do Polski. Oczywiście, przede wszystkim chcemy wygrać mecz i awansować do kolejnej rundy. To nasz podstawowy cel – mówił na konferencji prasowej trener trzeciej drużyny poprzedniego sezonu.

Według medialnych doniesień Jens Gustafsson nie będzie ryzykować. Nie ma zamiaru oszczędzać swoich piłkarzy, dlatego powinniśmy zobaczyć absolutnie optymalną wyjściową jedenastkę.

Kiedy mecz KR Reykjavik — Pogoń Szczecin? Gdzie i o której tranmisja online i w TV?

Mecz rewanżowy KR Reykjavik — Pogoń Szczecin zostanie rozegrany już w czwartek, 14 lipca. Początek spotkania zaplanowany jest na godzinę 20:15. Transmisja z tego spotkania nie będzie dostępna w telewizji. Wydarzenie można natomiast obejrzeć jedynie za pośrednictwem aplikacji streamingowej Viaplay.

Czytaj też:

Tomasz Majewski o szansach Polaków na MŚ w lekkoatletyce. Wskazał, kto z Biało-Czerwonych może wywalczyć złoto