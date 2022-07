Z nimi zagrają polskie drużyny, jeśli awansują do III rundy el. Ligi Konferencji. Oni nie mieli szczęścia

Jak na razie wszystkie cztery polskie drużyny, które przystąpiły do rywalizacji w europejskich pucharach, nadal biorą udział w międzynarodowych rozgrywkach. Najgorzej wypadł bodaj Lech Poznań – on akurat startował w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, ale po blamażu w Baku (1:5) z Karabachem Agdam „spadł” to eliminacji Ligi Konferencji Europy. W tych samych zawodach startują też Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin i Lechia Gdańsk. 18 lipca poznaliśmy dalszą drabinkę tych rozgrywek, a tym samym rywali, z którymi nasze ekipy zmierzą się, jeśli przejdą dalej.

Cztery polskie drużyny grają w eliminacjach Ligi Konferencji Europy

Przypomnijmy, druga runda kwalifikacji LKE zaplanowana została na 21 i 28 lipca. Kolejorz zagra wówczas z Dinamo Batumi (Gruzja), Portowcy z Broendby (Dania), Biało-Zieloni z Rapidem Wiedeń (Austria), a podopieczni Marka Papszuna z FC Astana.

Abstrahując od szans poszczególnych zespołów na awans do kolejnej rundy, wiadomo już, z kim nasze ekipy mogłyby się zmierzyć na następnym etapie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Wydaje się, że najgorzej trafiła Pogoń Szczecin, ponieważ w jej części drabinki znalazła się bardzo mocna drużyna FC Basel, 20-krotny mistrz Szwajcarii, który w sezonie 2021/22 zajął drugie miejsce w Swiss Super League.

Liga Konferencji Europy UEFA. Potencjalni rywale polskich drużyn w III rundzie eliminacji

Lech Poznań – Vikingur (Islandia) albo New Saints FC (Walia)

Raków Częstochowa – Spartak Trnawa (Słowacja) albo Newtown AFC (Walia)

Lechia Gdańsk – Aris Limassol (Cypr) albo Neftci Baku (Azerbejdżan)

Pogoń Szczecin – FC Basel (Szwajcaria) albo Crusaders FC (Irlandia Północna)

