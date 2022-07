Skandal na meczu Pogoni Szczecin. Kibice musieli uciekać ze swoich miejsc

Pogoń Szczecin zremisowała z duńskim Broendby 1:1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Szczególnie dobra była druga połowa w wykonaniu podopiecznych Jensa Gustafssona. Po przerwie Portowcy zdominowali rywali, a z każdą kolejną upływającą minutą byli coraz bliżej strzelenia gola. Ostatecznie na pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry do siatki trafił Luka Zahović, dzięki czemu gospodarze doprowadzili do wyrównania. Warto podkreślić, że na tym nie poprzestali i za wszelką cenę dążyli do zdobycia drugiej bramki, lecz brakło im czasu.

Karygodne zachowanie kibiców Broendby w starciu z Pogonią Szczecin

Podczas spotkania wiele działo się zarówno na boisku, jak i poza nim. Na trybunach nowego stadionu Pogoni Szczecin pojawiła się około 500-osobowa grupa fanów z Danii. Kibice przyjezdnej drużyny z całych sił dopingowali swoich ulubieńców, lecz niestety ich zachowanie wzbudziło spore kontrowersje. Można powiedzieć, że było wręcz skandaliczne.

W 28. minucie Broendby wyszło na prowadzenie, a ich fani byli w siódmym niebie. W przypływie emocji zaczęli rzucać butelkami z wodą i plastikowymi kubkami z piwem w kierunku sektora rodzinnego, na którym znajdowali się z kolei szczecinianie. Jak wynika z relacji kibiców Portowców, rodzice wraz ze swoimi dziećmi musieli uciekać, aby nie oberwać wspomnianymi przedmiotami w głowę. „Duńskie zwierzęta” – napisał na Twitterze jeden z fanów gospodarzy, zamieszczając film przedstawiający całe zdarzenie.

Na tym jednak Duńczycy nie poprzestali. Po ostatnim gwizdku sędziego ponownie postanowili rzucać butelkami. Tym razem w zawodników Pogoni Szczecin. Warto zastanowić się, czy UEFA w ogóle zareaguje na takie zachowanie, które przecież było dalekie od przyjętych norm i standardów.

