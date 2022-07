Rywal Lecha Poznań pozbył się piłkarza pierwszego składu przed rewanżem. Był krytykowany po meczu Ligi Konferencji Europy

Lech Poznań po blamażu w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów z Karabachem Agdam zameldował się w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy. Początkowo wydawało się, że Dinamo Batumi nie będzie aż tak łatwym przeciwnikiem dla podopiecznych Johna van den Broma, ale Lechici rozbili Gruzinów 5:0 i są już jedną nogą w kolejnej fazie europejskich pucharów.

Dinamo Barumi rozwiązało kontrakt z bramkarzem

Po tym spotkaniu i w jego trakcie dość mocna krytyka spadła na bramkarza ekipy z Batumi. „Wygląda na to, że gruziński futbol ma nowego bohatera w Lazare Kupatadze. Zawodnik w pojedynkę pogrzebał szanse Dinamo Batumi na awans w kwalifikacjach” – napisał na Twitterze profil zajmujący się gruzińską piłką.

W poniedziałek 25 lipca dotarły z Gruzji do nas dość niespodziewane informacje. Klub Dinamo Batumi rozstało się ze swoim bramkarzem Lazare Kupatadze, przed rewanżem z Lechem Poznań. „Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron” – czytamy w komunikacie klubu.

Między bramkarzem a klubem wybuchł konflikt?

W gruzińskich mediach pojawiły się informacje o konflikcie bramkarza z klubem. Doniesienia postanowił zdementować sam zawodnik i prezes klubu. „Krążą fałszywe informacje dotyczące konfrontacji między mną a członkami mojego zespołu, co jest totalnym kłamstwem. Do dziś, do tej sekundy utrzymuję bardzo dobre relacje z tymi ludźmi i pozostaję fanem Dinamo Batumi” – napisał Lazare Kupatadze na Facebooku. W podobnym tonie wypowiedział się prezes gruzińskiego klubu w wywiadzie dla crystalsport.pl

– Nie wiem skąd wzięla się ta informacja i kto szerzy takie brudy... Nie ma między nami konfliktu – zapewnił prezes Dinamo Batumi Archile Beridze.

Zdaniem gruzińskich mediów Kupatadze ma podpisać kontrakt z Dinamem Bukareszt. Według niedawnych doniesień serwisu legia.net bramkarzem miała interesować się m.in. Legia Warszawa.

