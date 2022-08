Piekielnie trudne losowanie fazy play-off el. LKE. Z tymi zespołami mogą zagrać Lech Poznań i Raków Częstochowa

W walce o fazę grupową Ligi Konferencji Europy pozostały już tylko dwie polskie drużyny - Lech Poznań oraz Raków Częstochowa. Zarówno mistrz, jak i wicemistrz Polski nie mieli większych problemów z wywalczeniem awansu do trzeciej rundy eliminacji. Kolejorz najpierw rozbił Dinamo Batumi 5:1 przed własną publicznością, a później zremisował 1:1. Zespół prowadzony przez Marka Papszuna z kolei dwukrotnie pokonał Astanę (5:0 i 1:0).

Kolejnym rywalem lechitów będzie islandzki Vikingur Reykjavik. Częstochowianie zaś zmierzą się słowackim Spartakiem Trnawa. Jeśli polskim drużynom uda się przebrnąć przez tę rundę kwalifikacji, do awansu do fazy grupowej pozostaną im już tylko dwa spotkania. We wtorek, 2 sierpnia poznaliśmy potencjalnych przeciwników. Trzeba przyznać, że los nie był łaskawy dla naszych reprezentantów.

Lech Poznań i Raków Częstochowa poznali kolejnych rywali w Lidze Konferencji Europy

W szwajcarskim Nyonie odbyło się losowanie fazy play-off Ligi Konferencji Europy. Lech Poznań, dzięki temu, że jest mistrzem Polski, trafił do grupy mistrzowskiej, lecz nie był rozstawiony, przez co wiadomo było, że zagra z drużyną, która przegra w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Ostatecznie los skojarzył ze sobą zespół prowadzony przez Johna van den Broma z przegranym z dwumeczu Malmoe FF i F91 Dudelange.

Raków Częstochowa zaś trafili do ścieżki głównej i podobnie, jak poznaniacy, ekipa Marka Papszuna była nierozstawiona. W gronie potencjalnych rywali znalazły się takie drużyny jak: Zoria Ługańsk, Hapoel Beer-Szewa, Slavia Praga, czy Partizan Belgrad. Jeśli zdobywcy Pucharu Polski pokonają Spartak Trnawa, w decydującej fazie zmierzą się z przegranym zespołem w rywalizacji Slavia Praga — Panathinaikos Ateny. Z całą pewnością są to bardzo wymagający przeciwnicy.

Zarówno Kolejorz, jak i częstochowianie swoje pierwsze mecze rozegraliby w Polsce. Spotkania fazy play-off natomiast UEFA zaplanowała na 18 i 25 sierpnia.

