Ogromny zastrzyk gotówki dla Lecha Poznań. Wiemy, ile zarobił za awans do fazy grupowej LKE

Lech Poznań przystępował do tegorocznych eliminacji europejskich pucharów jako mistrz Polski. Zatem zaczynał zmagania od kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Kolejorz poległ jednak w pierwszej rundzie z Karabachem Agdam, przez co od razu „spadł” do Ligi Konferencji Europy. Lechici musieli wyeliminować trzech rywali, jeśli chcieli grać w fazie grupowej.

Ostatecznie to się udało. W decydującym dwumeczu okazali się lepsi od F91 Dudelange. Drużyna Johna van den Broma zwyciężyła w pierwszym spotkaniu 2:0, a w rewanżu zremisowała 1:1. Wcześniej natomiast zdołała pokonać gruzińskie Dinamo Batumi oraz islandzki Vikingur Reykjavik.

Lech Poznań zarobił na awansie do Ligi Konferencji Europy. Wiemy ile

Lech Poznań pozna swoich rywali już w piątek, 26 sierpnia. Właśnie tego dnia odbędzie się losowanie, które może ułożyć się nie pomyśli lechitów. Zespół z Wielkopolski bowiem trafił do ostatniego, czwartego koszyka, a to sprawia, że prawdopodobnie trafi na mocnych przeciwników.

Jednakże sam awans do fazy grupowej europejskiego pucharu to dodatkowy zastrzyk gotówki. Wiemy, że mistrzowie Polski zarobili już 2,94 miliona euro, czyli blisko 14 milionów złotych. To z pewnością wspomoże budżet klubu, choć za grę w Lidze Europy oraz Lidze Mistrzów można było zarobić zdecydowanie więcej. Warto dodać, że za przebrnięcie eliminacji do Champions League UEFA przewidziała 15,6 miliona euro.

To nie musi być koniec, ponieważ Kolejorz może otrzymać jeszcze więcej pieniędzy. Wszystko zależy od tego, jak podopieczni Johna van den Broma będą sobie radzić w Lidze Konferencji Europy. Europejska federacja bowiem gratyfikuje każde zwycięstwo oraz remis. Wygrana w tych rozgrywkach premiowana jest kwotą 500 tysięcy euro, remis zaś wyceniany jest na 166 tysięcy euro.

Czytaj też:

Znamy potencjalnych rywali Lecha Poznań w fazie grupowej LKE. Oto podział na koszyki