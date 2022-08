Lech Poznań w trudnej grupie Ligi Konferencji Europy. To będzie nie lada gratka dla kibiców Kolejorza

Lech Poznań jest pierwszym i jedynym klubem z Ekstraklasy, który awansował do tegorocznej edycji Ligi Konferencji Europy. Podopieczni Johna van den Broma trafili do grupy C z Villarealem, Hapoelem Beer-Szewa i Austrią Wiedeń.

W czwartek 25 sierpnia poznaliśmy ostatnich uczestników fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Do europejskiego pucharu z polskich drużyn awansował tylko Lech Poznań, który od początku sezonu gra słabo i potrafił przegrać na wyjeździe z półamatorskim Vikingurem Reykjavik. Z kolei Raków Częstochowa, który całe eliminacje grał świetnie odpadł w 4. rundzie kwalifikacji po golu strzelonym przez piłkarzy Slavii Praga w doliczonym czasie dogrywki. Tuż przed losowaniem grup Ligi Konferencji Europy Lech Poznań trafił do ostatniego – czwartego koszyka razem z Dnipro-1, Slovacko, Silkeborg, Djurgardens, Piunik Erywań, RFS Ryga, Ballkani. Istniała szansa, aby Kolejorz znalazł się w trzecim koszyku, ale pozostałe wyniki niestety nie ułożyły się po myśli mistrzów Polski. twitter Losowanie grup Ligi Konferencji Europy. Lech Poznań w trudnej grupie. Losowanie grup Ligi Konferencji Europy rozpoczęło się o godz. 14:30. Lech Poznań, który był losowany z czwartego koszyka trafił do grupy C z Villarealem, Hapoelem Beer-Szewa i Austrią Wiedeń. W Lidze Konferencji Europy zagrają również inni Polacy, w tym Łukasz Fabiański, który na co dzień barw West Hamu. Klub z Premier League pokonał Viborg FF i trafił do grupy B razem z FCSB, Anderlechtem Bruksela i Silkeborgiem, z kolei ACF Fiorentina, w której występuje Szymon Żurkowski wyeliminowała FC Twente i została przydzielona do grupy A. W tej samej grupie zobaczymy również Patryka Szysza, którego Basaksehir Istanbul wyrzucił za burtę: Royalem Antwerp. W tej grupie znalazły się także zespoły Hearts i Riga FS. Grupy Ligi Konferencji Europy 2022/23: Grupa A: Istanbul Basaksehir, Fiorentina, Hearts, Riga FS;

Grupa B: West Ham United, FCSB, Anderlecht Bruksela, Silkeborg;

Grupa C: Villareal, Hapoel Beer-Szewa, Austria Wiedeń, Lech Poznań;

Grupa D: Partizan Belgrad, FC Koln, OGC Nice, FC Slovacko;

Grupa E: AZ Alkmaar, Apollon Limassol, FC Vaduz, Dnipro-1;

Grupa F: Gent, Molde, Shamrock Rovers, Djurgardens IF;

Grupa G: Slavia Praga, CFR Cluj, Sivasspor, Ballkani;

Grupa H: FC Basel, Slovan Bratysława, Żalgiris Wilno, Pjunik. Czytaj też:

