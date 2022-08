Wystarczyło kilka zdań. Rzecznik Lecha Poznań podpadł kibicom i dziennikarzom

Lech Poznań od początku sezonu spisuje się poniżej oczekiwań i jest cieniem drużyny, która kilka miesięcy temu sięgnęła po mistrzostwo Polski. Kolejorz w czterech pierwszych meczach Ekstraklasy przegrał aż trzykrotnie, a szansę na rehabilitację za blamaż na krajowym podwórku otrzymał w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy.

Rzecznik Lecha Poznań wywołał burzę

Podopieczni Johna ban den Broma należycie wywiązali się ze swojego zadania i po wyeliminowaniu F91 Dudelange zameldowali się w fazie grupowej europejskich rozgrywek. Sukces Kolejorza postanowił skomentować na Twitterze rzecznik Lecha. „Mówicie, że nie zasłużyliśmy? Mówicie, że droga była łatwa? Cóż, trzeba było zostać mistrzem Polski. Dziękuję, dobranoc” – napisał Maciej Henszel.

Wpis rzecznika klubu ze stolicy Wielkopolski wywołał niemałe poruszenie wśród dziennikarzy i kibiców. „Maciek, nie żeby coś, ale ostatnie co Lechowi teraz potrzeba PR-owo, to napinanie muskułów i prężenie się do innych. Nie po tym starcie sezonu, nie po okolicznościach wejścia do LKE” – odpowiedział dziennikarz Damian Smyk z Weszło.

Słaby styl prezentowany przez piłkarzy Kolejorza nie umknął również uwadze innego przedstawiciela mediów, Marka Wawrzynowskiego. „Nikt nie mówi Maciej, że nie zasłużyliście. Zresztą nieważne, dobrze, że udało się awansować. Ale styl tragiczny, musisz to przyznać, mimo że nie możesz” – stwierdził.

Przemysław Langier z Goal.pl wprost ocenił z kolei, że wpis Henszela nie jest dobry. „Przy całym szacunku, ale na swojej ścieżce w miesiąc z okładem zanotowaliście 1:5 w Baku, porażkę na Islandii, dogrywkę z półzawodową drużyną i remis w Luksemburgu po zasłużonej porażce w 1. połowie. To nie jest dobry czas na budowanie twierdzy” – przekonywał.

Lech wspiera Raków

Teza o słabym stylu gry Lecha przewija się również w komentarzach kibiców, którym nie spodobała się taktyka obrana przez rzecznika Kolejorza. Sam Henszel w kolejnym wpisie zaprzeczył, że przedstawiciele mistrza Polski „napinają się”. Jak dodał, rozmawiał z rzecznikiem Rakowa Częstochowa, który po porażce ze Slavią Pragą w rewanżowym meczu nie zdołał awansować do fazy grupowej LKE.

„Głowa do góry i jeszcze powalczymy wspólnie o grupę pucharów. Dziś my górą, ale kto jak nie my wspólnie budujemy polska piłkę?!” – napisał Henszel.

