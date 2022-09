Lech Poznań pokonał Austrię Wiedeń i awansował w tabeli. Tak przedstawia się sytucja w grupie Ligi Konferencji Europy

Lech Poznań po odpadnięciu z eliminacji do Ligi Mistrzów rozpoczął zakończoną sukcesem rywalizację o awans do Ligi Konferencji Europy: Kolejorz pokonał Dinamo Batumi, Vikingur Reykjavik i F91 Dudelange, zapewniając sobie udział w fazie grupowej rozgrywek. Mistrzowie Polski trafili do niej razem z Villarreal CV, Hapoelem Beer Szewą i Austrią Wiedeń.

Lech Poznań awansował w tabeli

Jeszcze przed startem rozgrywek było wiadomo, że faworytem do wygrania rywalizacji w grupie jest drużyna z Hiszpanii. Żółta Łódź Podwodna potwierdziła klasę i w pierwszym, emocjonującym i wyrównanym spotkaniu, pokonała ekipę z Poznania 4:3. W następnej kolejce podopieczni Unaia Emery'ego poradzili sobie na wyjeździe z Hapoelem (2:1) i z sześcioma punktami przewodzą stawce w grupie C.

Lech z kolei ograł na własnym stadionie Austrię Wiedeń, zapisując na swoim koncie cenne punkty. Z racji, że w pierwszej rundzie Hapoel i Austria podzieliły się punktami, Kolejorz awansował na drugie miejsce, które gwarantuje udział w play-offach rozgrywek.

Liga Konferencji Europy. Tabela

Miejsce Drużyna Rozegrane mecze Wygrane Remisy Przegrane Bilans bramkowy Punkty 1 Villarreal CF 2 2 0 0 +2 6 2 Lech Poznań 2 1 0 2 +2 3 3 Hapoel Beer Szewa 2 0 2 2 -1 1 4 Austria Wiedeń 2 0 2 2 -3 1

Kolejorz swoje kolejne spotkanie w ramach fazy grupowej rozegra 6 października, kiedy to na własnym stadionie powalczy o punkty z Hapoelem. Podopieczni Johna van den Broma tydzień później zagrają z drużyną Izraelam na wyjeździe, a 27 października i 3 listopada czekają ich rewanżowe starcia z Austrią i Villarreal.

