Lech Poznań zagra rewanż z Hapoelem Beer Szewa. O której i gdzie oglądać transmisję na żywo?

W meczu czwartej kolejki Ligi Konferencji Europy Lech Poznań zmierzy się z Hapoelem Beer Szewa. W pierwszym starciu między tymi dwiema drużynami padł bezbramkowy remis, a piłkarze Kolejorza przez 90 minut bili głową w ścianę.

Jednak przed tym starciem to Lechici są w lepszym położeniu. Do tej pory Lech Poznań uzbierał cztery punkty w grupie C, wygrywając pewnie z Austrią Wiedeń 4:1 i minimalnie przegrywając z Villarrealem 3:4 po bardzo dobrym spotkaniu 3-4. Przypomnijmy, piłkarze Kolejorza wyszli na prowadzenie już w drugiej minucie tego starcia.

Liga Konferencji Europy. Lech bliski awansu z grupy

Z kolei, jeśli chodzi o Hapoel Beer Szewa, to na swoim koncie ma dwa punkty po remisach z Lechem Poznań i Austrią Wiedeń. Jeśli piłkarze na co dzień występujący w Ekstraklasie wygrają w rewanżowym spotkaniu z Hapoelem, to będą już jedną nogą w kolejnej fazie pucharu, bo przy porażce Austriaków z niepokonanym Villarrealem, Kolejorz będzie miał pięć punktów przewagi nad podopiecznymi Roniego Lewi i sześć nad Die Violetten.

Jednak dziennikarz Yossi Medina w rozmowie z TVP Sport powiedział, że Hapoel jest w lepszej sytuacji na drodze do awansu do kolejnej rundy. – Pierwszy mecz był dla Hapoelu dużym wyzwaniem. Część zawodników nie mogła zagrać ze względu na kontuzje, natomiast Sulejmanow nie dostał pozwolenia na grę – przypomniał, dodając, że ten mecz będzie kluczowy w kontekście wyjścia z grupy.

Gdzie oglądać starcie Hapoelu Beer Szewy z Lechem Poznań?

Mecz Hapoel Beer Szewa – Lech Poznań odbędzie się w czwartek 13 października o godz. 21:00. Transmisja z tego spotkania w ramach 4. kolejki Ligi Konferencji Europy będzie dostępna tylko online na platformie streamingowej Viaplay.

