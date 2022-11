Lech Poznań poznał rywala w Lidze Konferencji Europy. Kolejorz miał dużo szczęścia

Lech Poznań po porażce w dwumeczu z Karabachem Agdam w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zyskał prawo gry w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy. Kolejorz wyeliminował Dinamo Batumi, a następnie poradził sobie z Vikingurem Reykjavik oraz F91 Dudelange i awansował do fazy grupowej tych rozgrywek.

Lech Poznań poznał rywala

Mistrzowie Polski do ostatniej rundy spotkań rywalizowali o awans do fazy pucharowej, a przywilej gry w play-offach o 1/8 finału zapewnili sobie po ograniu Villarreal. Dzięki temu zajęli drugie miejsce w grupie i już wiosną zagrają z drużyną, która odpadła z fazy grupowej Ligi Europy. Los skojarzył Kolejorza z FK Bodo/Glimt, czyli drużyną, która rok i dwa lata temu wywalczyła mistrzostwo Norwegii. Mistrzowie Polski mogą mówić o dużym szczęściu, bo uniknęli tak mocnych rywali, jak Lazio czy Trabzonspor.

Liga Konferencji Europy. Pary play-off

Karabach Agdam – KAA Gent

Trabzonspor – FC Basel

S.S. Lazio – CFR Cluj

FK Bodo/Glimt – Lech Poznań

SC Braga – Fiorentina

AEK Larnaka – SK Dnipro-1

Sheriff Tyraspol – Partizan Belgrad

Łudogorec Razgrad – RSC Anderlecht

Pierwsze mecze fazy play-off zostaną rozegrane 16 lutego, a rewanże odbędą się tydzień później. Zwycięzcy dwumeczów zostaną następnie rozlosowani przeciwko zwycięzcom grup Ligi Konferencji Europy, którzy otrzymali automatyczny awans do 1/8 finału. To w praktyce oznacza, że Lech Poznań po ewentualnym wyeliminowaniu FK Bodo/Glimt, trafi na Istanbul Basaksehir, West Ham United, Villarreal, OGC Nice, AZ Alkmaar, Djurgardens IF, Sivasspor lub Slovan Bratysława.

