LKE. Lech Poznań powalczy o awans z Bodo/Glimt. O której i gdzie transmisja TV i online?

Od zwycięstwa polskiego zespołu w dwumeczu fazy pucharowej europejskich pucharów minęło już naprawdę dużo czasu. Najbliżej przebicia tej bariery będzie Lech Poznań, który rozpoczyna walkę o ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy sezonu 2022/23. Nie będą mieli łatwego zadania, gdyż naprzeciwko nich stanie drużyna wicemistrza Norwegii 2022 roku i mistrza z 2021 roku, zespół Bodo/Glimt.

Kolejorz ponownie zaliczył nieudaną przygodę z eliminacjami do Ligi Mistrzów, a w fazie grupowej LKE zajęli drugie miejsce za półfinalistą poprzedniej edycji najbardziej prestiżowego turnieju europejskiego, Villarrealem. Wyprzedzili za to Hapoel Beer Szewę i Austrię Wiedeń. Wszystko wskazuje na to, że przed nami naprawdę emocjonujące widowisko.

Lech Poznań faworytem meczu z Bodo/Glimt?

Nowy sezon ligi norweskiej jeszcze się nie rozpoczął. W ramach przygotowań do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy piłkarze Bodo/Glimt rozegrali cztery mecze towarzyskie, ze skandynawskimi zaspołami, z których udało im się zwyciężyć tylko jeden, dwa zremisowali i jeden przegrali. Poprzedni sezon norweskiej ekstraklasy zespół północy Norwegii zajął drugie miejsce.

W nieco lepszej dyspozycji znajduje się Lech Poznań, jednak nie można mówić o jego wielkiej formie. Klub z wielkopolski w 2023 roku przegrał tylko raz w sparingu z Eintrachtem Frankfurt 0:1, natomiast w PKO BP Ekstraklasie notują serię bez porażki aż od 30 października 2022, kiedy to ulegli przed własną publicznością Rakowowi Częstochowa 1:2.

W ostatnich dwóch spotkaniach Kolejorz okazał się lepszy od swoich przeciwników. Najpierw na stadionie przy ul. Bułgarskiej pokonali Miedź Legnicę 1:0, a następnie w wyjazdowym meczu zwyciężyli Wisłę Płock tym samym wynikiem. Ponadto superstrzelec Lecha Mikael Ishak znajduje się doskonałej formie i ex-aequo z czterema innymi piłkarzami przewodzi w klasyfikacji strzelców PKO BP Ekstraklasy, mając dziewięć goli na koncie, do których dołożył trzy asysty.

Bodo/Glimt – Lech Poznań. O której i gdzie transmisja TV i online?

Mecz Bodo/Glimt – Lech Poznań odbędzie się na Aspmyra Stadion w Bodo o godz. 18:45. Transmisję z tego spotkania w TV i online będzie można śledzić na platformie Viaplay.

