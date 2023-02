Z nimi zagra Lech Poznań w 1/8 LKE! Szykuje się znakomite widowisko!

Lech Poznań kontynuuje piękną podróż po europejskich pucharach. John Van den Brom dokonał historycznej rzeczy, pierwszy raz od ponad 30. lat wprowadzając polski zespół do 1/8 fazy pucharowej europejskich pucharów. W 1/16 Ligi Konferencji Europy piłkarze Kolejorza zwyciężyli w dwumeczu z Bodo/Glimt 1:0, a jedynego gola w meczu rewanżowym zdobył Mikael Ishak. 24 lutego odbyło się losowanie kolejnej rundy fazy pucharowej rozgrywek. Wiemy już, na kogo trafili piłkarze z Bułgarskiej.

Lech Poznań poznał przeciwnika 1/8 finału Ligi Konferencji Europy

Po efektownym zwycięstwie nad norweskim zespołem w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy piłkarze Lecha Poznań poznali kolejnego przeciwnika. Losowanie etapu 1/8 finału odbyło się w Nyonie i obecni na nim byli wszyscy przedstawiciele klubów biorących udział w dalszej części rozgrywek. Tym samym dowiedzieliśmy się, że zawodnicy Johna Van den Broma zmierzą się z wicemistrzem Szwecji, drużyną Djurgårdens IF!

Pozostałe pary to:

AEK Larnaca FC – West Ham United

ACF Fiorentina – Sivasspor

S.S. Lazio – AZ Alkmaar

FC Basel 1893 – SK Slovan Bratysława

FC Sheriff Tiraspol – OGC Nice

RSC Anderlecht – Villarreal CF

KAA Gent – Istanbul Basaksehir FK

twitter

Łukasz Trałka podekscytowany awansem Lecha Poznań

Awans do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy wiąże się nie tylko z koniecznością zaprezentowania się z dobrej strony, ale też poprawą niedociągnięć w grze Lecha Poznań. O tym, czy jest coś, co powinno ulec poprawie, opowiedział „Wprost” były kapitan Kolejorza, Łukasz Trałka.

– Było kilka takich rzeczy. Bodo miało parę sytuacji, ale to jest po prostu dobry zespół z klasowymi zawodnikami. Na europejskiej scenie pokazali się ostatnio z bardzo dobrej strony. Potrafili pokonać AS Romę, Dinamo Zagrzeb czy Celtic. Ogrywali wielkie firmy, więc tym bardziej warto docenić to, co zrobił Lech. Trudno wyciągać na gorąco konkretne rzeczy. Na razie jestem w euforii po zwycięstwie – powiedział ekspert piłkarski.

Czytaj też:

Łukasz Trałka dla „Wprost”: Sukces Lecha Poznań to coś ważnego dla całej polskiej piłkiCzytaj też:

Lech Poznań latem straci swoją gwiazdę. Dyrektor sportowy Kolejorza niczego nie ukrywał