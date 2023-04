Zbigniew Boniek zaskoczył swoim stwierdzeniem. „Nie róbmy z niej potwora”

Lech Poznań bardzo dobrze sobie radzi w tegorocznej edycji Ligi Konferencji Europy. „Kolejorz” dotarł do historycznego ćwierćfinału tych rozgrywek i wciąż jest w grze o najwyższe cele.

Liga Konferencji Europy: Lecha Poznań czeka trudny bój

Niestety droga do finału staje się coraz trudniejsza, co potwierdza najbliższy przeciwnik Lechitów. Podopieczni Johna van den Broma zmierzą się z włoską Fiorentiną, która obecnie plasuje się na dziewiątym miejscu, a do miejsc dających europejskie puchary brakuje im siedmiu punktów.

To będzie bardzo trudny mecz dla Lecha Poznań, którego dotychczas najtrudniejszym rywalem był Villarreal, z którym w 1. kolejce fazy grupowej przegrał 3:4, ale już w rewanżu triumfował 3:0. Kolejorz pokazał, że jest może bić się jak równy z równym z najlepszymi i jest w stanie sprawić niespodziankę.

Zbigniew Boniek: Nie gloryfikowałbym ich

Podobnie uważa prezes PZPN Zbigniew Boniek, który w programie „Pogadajmy o piłce” w serwisie meczyki.pl wypowiedział się na temat potencjalnych szans Lecha Poznań. Zdaniem wiceprezesa UEFA Fiorentina to niebezpieczny zespół, który ma doświadczonych, mocnych fizycznie i dobrych technicznie piłkarzy. – Natomiast uważam, że Lech na pewno swoje szanse ma – przyznał.

– Nie gloryfikowałbym Fiorentiny. Jest dobra, ale zespołem w lepszej formie jest w tej chwili Salernitana. Nie róbmy z „Violi” potwora – podkreślił.

Zbigniew Boniek pochwalił również to, jak grają podopieczni Johna van den Broma. – Lech w tej edycji Ligi Konferencji pokazał dojrzałość, mądrość i przede wszystkim jakość. Jeżeli to wszystko wychodzi i jest dobrze poustawiany, to może z wieloma grać jak równy z równym. Z Fiorentiną na pewno nie jest faworytem, ale wcale nie jest powiedziane, że Włosi muszą wygrać – stwierdził.

Liga Konferencji Europy: Kiedy i gdzie oglądać mecz Lech Poznań – Fiorentina?

Pierwszy mecz ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy Lech Poznań – Fiorentina odbędzie się już w najbliższy czwartek 13 kwietnia o godz. 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać w telewizji na antenie TVP Sport oraz w Viaplay. Starcie będzie można również oglądać na stronie internetowej TVP Sport.

