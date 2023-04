Dobre wieści dla Lecha Poznań przed rewanżem z Fiorentiną. Rywal osłabiony

Sytuacja Lecha Poznań przed rewanżem we Florencji jest najdelikatniej mówiąc, nieciekawa. Kolejorz przystępował do pierwszego spotkania z wielkimi nadziejami, jednak już od początku to goście byli stroną dominującą. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 1:4 dla ACF Fiorentiny i podopieczni Vincenzo Italiano mają dobrą sytuację przed rewanżem. O ile wynik jest dość klarowny i trudno spodziewać się sensacji, tak piłkarze Lecha wciąż wierzą, że da się odwrócić dwumecz na ich korzyść. Teraz otrzymali dobrą informację.

ACF Fiorentina osłabiona przed rewanżem z Lechem Poznań

Podczas przedmeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec ACF Fiorentiny poinformował, że w ćwierćfinałowym rewanżu Ligi Konferencji Europy zabraknie dwóch ważnych ogniw. Z Lechem Poznań nie zagrają Sofyan Amrabat oraz Josip Brekalo. 45-latek zapowiedział, że nie ma zamiaru oszczędzać swoich zawodników i potraktuje mecz, jakby był tym o wszystko. Można spodziewać się, iż poza wspomnianymi zawodnikami w spotkaniu z Kolejorzem Vincenzo Italiano wystawi podstawową jedenastkę.

– Sofyan Amrabat i Josip Brekalo nie zagrają z Lechem. Gdybyśmy grali w niedzielę, nie w poniedziałek, mogłoby być inaczej, ale przy takiej częstotliwości spotkań trzeba się na to nastawiać. Wciąż gramy na trzech frontach, to normalna sprawa. Jesteśmy dobrze przygotowani mentalnie, poradzimy sobie z tym. Nasze podejście nie może się zmienić, musi być takie samo, jak w Polsce. W innym przypadku pojawią się problemy. Nie wystawię rezerwowych. Wystawię piłkarzy, którzy są gotowi na mecz z Lechem. Mam ogromny szacunek dla naszego rywala – powiedział szkoleniowiec „Violi”.

Brekalo i Amrabat nie zagrają z Lechem Poznań

Wieść o absencjach obu zawodników bez wątpienia jest bardzo dobra dla Lecha Poznań. W pierwszym spotkaniu obaj piłkarze stanowili o trzonie pierwszego składu włoskiej ekipy. Marokańczyk spędził na boisku pełne 90 minut, natomiast Chorwat 85. Vincenzo Italiano nie zdradził, kogo planuje wystawić w ich miejscach, jednak wszystkiego dowiemy się już w najbliższym czasie.

