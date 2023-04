Włoska policja kontra kibice Lecha Poznań. Pojawiły się mocne nagrania ze starcia

Piłkarze Lecha Poznań nie zdołali odrobić strat z pierwszego meczu (1:4) przeciwko Fiorentinie. W rewanżu mistrzowie Polski prowadzili już trzema bramkami (3:0), ale ostatecznie to gospodarze z Florencji zdołali zapewnić sobie miejsce w półfinale Ligi Konferencji Europy. Na trybunach Stadio Aremio Franchi nie zabrakło polskich fanów.

Nagranie starcia kibiców Lecha Poznań z policją trafiło do sieci

Jeszcze przed rozpoczęciem meczu informowano, że we Włoszech może pojawić się nawet około dwóch tysięcy fanów Kolejorza. Kibice Lecha Poznań faktycznie szczelnie wypełnili sektory przeznaczone dla przyjezdnych. Podczas meczu z Fiorentiną głośno dopingowali swój klub, wykonując też tradycyjny „Poznań”.

W ostatnich kilkunastu dniach z Florencji napływały obawy jednak co do tego, jak we Włoszech może zachowywać się grupa kibiców Kolejorza. Miejscowe media ostrzegały przed „najgroźniejszą grupą w Europie”, w kontekście głośnych wyjazdów zwolenników mistrzów Polski. Ostatecznie obyło się bez większych ekscesów. Nie można jednak napisać, że było w pełni spokojnie… Do mediów społecznościowych trafiło bowiem nagranie ze starcia fanów Lecha z włoską policją.

Na filmiku widać, jak kibice Kolejorza są przeprowadzani po ulicach miasta przez funkcjonariuszy. Dodatkowo nie brakuje fragmentu, na którym nagrana jest interwencja policjantów, okładających kilku fanów pałkami. Co ciekawe, jak informują dziennikarze Sport.pl, jeden z kibiców z Polski został zatrzymany na stadionie za posiadanie kokainy.

Ogromne zarobki Kolejorza w Lidze Konferencji Europy

Lech odpadł po czwartkowym rewanżu we Florencji, ale w Poznaniu nie powinni mieć powodów do narzekań. Klub tylko za swoje wyniki sportowe zarobi od UEFA ponad osiem milionów euro. W przeliczeniu na polską walutę mowa o kwocie nawet 38 mln złotych. A do tego trzeba liczyć jeszcze zarobki np. z tytułu praw telewizyjnych czy marketingowych, które nie zostały jeszcze określone i przełożone na kolejne euro.

Dokładając do tego awans w rankingu klubowym UEFA, dokładnie na 82 miejsce, z europejskiej przygody mistrzowie kraju wyciągnęli praktycznie same plusy.

