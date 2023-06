Łukasz Fabiański kolejnym Polakiem z europejskim pucharem. Dołączył do znamienitego grona

West Ham United pokonał Fiorentinę w finale Ligi Konferencji Europy i sięgnął po ten europejski puchar jako drugi klub w historii tych rozgrywek. W składzie drużyny z Premier League na co dzień występuje Łukasz Fabiański. Bramkarz trafił do ekipy Młotów w 2018 roku, przechodząc ze Swensea City. W przeszłości golkiper bronił barw takich klubów jak Arsenal, czy Legia Warszawa. Były reprezentant Polski spędził cały mecz na ławce rezerwowych, gdyż w europejskich pucharach trener David Moyes stawia na Alphonse Areolę, nasz rodak występuje w meczach Ligowych.

Pierwsza w Lidze Konferencji Europy triumfowała AS Roma Jose Mourinho, która pokonując 1:0 Feyenoord w 2021 roku została pierwszym i historycznym triumfatorem tego pucharu. Co ciekawe w składzie rzymian niemałą rolę odegrał inny Polak – Nicola Zalewski. Przypomnijmy, wówczas Polak był najmłodszym zawodnikiem, który wybiegł na boisko od pierwszych minut w ubiegłorocznym finale LKE. Wahadłowy zszedł z placu gry dopiero w 67. minucie, kiedy zmienił go wracający wtedy po kontuzji Leonardo Spinazzola. Przy okazji młody reprezentant Polski zarobił żółtą kartkę za opóźnianie gry.

Polscy piłkarze z europejskimi trofeami na koncie

Puchar Europy/liga Mistrzów:

Zbigniew Boniek – (1985 Juventus)

Józef Młynarczyk – (1987 Porto)

Sławomir Wojciechowski – (2001 Bayern)

Jerzy Dudek – (2005 Liverpool)

Tomasz Kuszczak – (2008 Manchester United)

Robert Lewandowski – (2020 Bayern)

Puchar UEFA/ Liga Europy:

Helmut Dudek – (1979 Borussia Mönchengladbach)

Andrzej Buncol – (1988 Bayer 04)

Tomasz Rząsa – (2002 Feyenoord)

Euzebiusz Smolarek – (2002 Feyenoord)

Mariusz Lewandowski – (2009 Szachtar)

Grzegorz Krychowiak – (2015 i 2016 Sevilla)

Puchar Zdobywców Pucharów:

Zbigniew Boniek – (1984 Juventus)

Superpuchar Europy:

Zbigniew Boniek – (1984 Juventus)

Józef Młynarczyk – (1987 Porto)

Jerzy Dudek – (2005 Liverpool)

Robert Lewandowski – (2020 Bayern)

Liga Konferencji Europy:

Nicola Zalewski – 2022 (Roma)

Łukasz Fabiański – 2023 (West Ham)

