Kuriozalny błąd i Legia Warszawa w tarapatach. Co tu zrobił Kacper Tobiasz?!

27 lipca trzy kolejne polskie kluby przystąpiły do rywalizacji w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Tego dnia do boju stanęła między innymi Legia Warszawa, która w ramach drugiej rundy kwalifikacji musiała udać się w długą podróż. W Kazachstanie czekała na nich ekipa Ordabasy Szymkent, która już na początku spotkania zaskoczyła podopiecznych Kosty Runjaica.

Kuriozalny gol w meczu Ordabasy Szymkent – Legia Warszawa

Teoretycznie pierwsze minuty należały do przyjezdnych, co mogło cieszyć. Polski zespół dość odważnie podszedł do rywalizacji z Kazachami, grając ofensywnie od samego startu spotkania. Pytanie jednak brzmi, czy Wojskowi jednocześnie nie zlekceważyli przeciwników?

To pytanie jest zasadne, biorąc pod uwagę sytuację, która wydarzyła się w 13. minucie potyczki. Wtedy Sadovski otrzymał dalekie podanie od obrońcy Ordabasów, a że Pankov zupełnie go nie upilnował, napastnik wyszedł na pozycję strzelecką. Z bramki natomiast delikatnie wyszedł Tobiasz, co okazało się tragiczne w skutkach, ponieważ został przelobowany. Próba napastnika wyglądała dość kuriozalnie, posłał on bowiem piłkę bardzo wysoko i wydawało się, że wychowanek Legii ma wszystko pod kontrolą. Nic bardziej mylnego. Po chwili futbolówka wpadła mu za kołnierz, prosto do bramki. Kazachowie prowadzili więc 1:0 po mniej niż kwadransie gry.

Ta sytuacja ewidentnie podrażniła warszawian, choć trzeba przyznać, że skuteczności brakowało im i to bardzo. Zanim sędzia zakończył pierwszą połowę, goście mieli kilka okazji, by wyrównać wynik, lecz żadnej nie wykorzystali. Zawsze coś im przeszkadzało – albo obrońca zdołał popisać się skutecznym blokiem, albo decyzja o uderzeniu przychodziła o ułamek sekundy za późno, albo zwyczajnie brakowało dokładności w kluczowej fazie akcji, na przykład przy ostatnim podaniu. Legia miała więc wielkie kłopoty, które sprawiła sobie na własne życzenie.

