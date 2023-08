Legia Warszawa kontra Austria Wiedeń. Transmisja na żywo w TV i online

Kwalifikacje do europejskich pucharów w sezonie 2023/24 są już na półmetku. Na razie wszystkie cztery zespoły walczą o awans do IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji Europy. W swoim pierwszym meczu el. do LM zwycięstwo zanotował Raków Częstochowa – mistrzowie Polski wygrali 2:1 z Arisem Limassol. Niestety w środę 9 sierpnia Pogoń Szczecin otrzymała solidną lekcję futbolu od KAA Gent i poległa 0:5.

Legia Warszawa zagra z Austrią Wiedeń

Teraz przyszedł czas na Legię Warszawa, która podobnie jak Raków Częstochowa może wykonać kolejny krok do awansu do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Rywalami Wojskowych będzie Austria Wiedeń. Warszawiacy, w przeciwieństwie do Lecha Poznań nie mają dobrych wspomnień z tym zespołem.

W przeszłości oba zespoły mierzyły się ze sobą w Pucharze UEFA (dzisiejsza Liga Europy). Pierwszy raz zmierzyli sie w 2004 roku i wówczas wyraźnie lepsi byli Austriacy, którzy w pierwszym meczu wygrali 1:0, a w rewanżu 3:1. W 2006 roku sytuacja wyglądała trochę inaczej bo najpierw padł remis 1:1, a już w drugim meczu minimalnie lepsi byli wiedeńczycy, którzy pokonali warszawiaków 1:0.

Legia Warszawa – Austria Wiedeń. O której i gdzie oglądać?

Po latach wiele w obu klubach się zmieniło Legia Warszawa jest wciąż czołowym klubem w Polsce, który dwa sezony temu zaliczył wpadkę. Z kolei po świetności Austrii Wiedeń zostały tylko wspomnienia. Parę lat temu zespół miał problemy finansowe, a nawet klub mógł nie otrzymać licencji na grę w lidze. Obecnie faworytami tego spotkania są Legioniści.

Mecz Legia Warszawa – Austria Wiedeń odbędzie się w czwartek o godzinie 19:00. Transmisję z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na antenie TVP Sport i online w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

