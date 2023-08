Lech Poznań – Spartak Trnava w Lidze Konferencji Europy. Wiemy, o której i gdzie oglądać to spotkanie

Po świetnym minionym sezonie w Lidze Konferencji Europy, Lech Poznań dostał pstryczka w nos. Wszystko przez możliwe układy losowania, które mogłyby uniemożliwić Kolejorzowi powtórzenie sukcesu, jakim był bez wątpienia ćwierćfinał LKE. W IV rundzie kwalifikacji do tego europejskiego pucharu Lechici mogli trafić na m.in. Aston Villę, czy przegranego z pary Olympiakos Pireus (Grecja) / KRC Genk (Belgia).

Spartak Trnava nie może zaistnieć na arenie międzynarodowej

Ostatecznie podopieczni Johna van den Broma trafili lepiej, niż mogli, bo zagrają z przegranym z pary SK Slavia Praga (Czechy) / Dnipro-1 (Ukraina). To Czesi są faworytami w tym meczu więc najprawdopodobniej piłkarze Lecha Poznań zmierzą się z Ukraińcami, którzy od rozpoczęcia wojny mają sporo problemów. Do tej pory w lidze Dnipro rozegrało jeden mecz i go wygrało. Ten wynik na razie daje klubowi siódme miejsce w tabeli.

Zanim jednak do tego dojdzie Lech Poznań zmierzy się ze Spartakiem Trnava. Słowacy ostatni raz grali w fazie grupowej europejskich pucharów pięć lat temu i od tego czasu nie mogą zaistnieć na międzynarodowej arenie. W ostatnich sezonach odpadali z Lokomotiwem Płowdiw, Maccabi Tel-Awiw i z Rakowem Częstochowa.

Gdzie oglądać mecz Lech Poznań – Spartak Trnava?

Mecz Lech Poznań – Spartak Trnava zaplanowano na czwartek 10 sierpnia o godzinie 20:00. W pierwszym meczu III rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Kolejorz zagra u siebie. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać w TV na antenie TVP Sport oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl i aplikacji TVP Sport.

Rewanż na Słowacji zaplanowano na czwartek 17 sierpnia. Sędzia zagwiżdże po raz pierwszy o godz. 20:00. Transmisja z tego starcia również w TVP Sport.

