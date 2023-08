Josue odpowiedział na krytykę byłego pracownika Legii Warszawa. Nie gryzł się w język

Defensywa Legii Warszawa nie jest najszczelniejsza w tym sezonie. Mimo to podopiecznym Kosty Runjaicia udało się dotrzeć do decydującej fazy eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Były pracownik akademii stołecznego klubu wskazał, że jedną z winnych osób takiego stanu rzeczy jest Josue. Ten postanowił mu odpowiedzieć.

Legia Warszawa w tym sezonie dość dobrze radzi sobie w europejskich pucharach. Wojskowi dotarli do IV rundy kwalifikacji do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy i po pierwszym meczu z FC Midtjylland wciąż mają szansę na awans. Wszystko dzięki korzystnemu wynikowi 3:3 wywiezionemu z Danii. Piotr Urban wskazał, kto jest odpowiedzialny za kiepską grę Legii Warszawa w obronie Mimo to na stołeczny klub pada wiele słów krytyki ze względu na grę obronną. Wojskowi stracili do tej port 12 bramek w samych eliminacjach i w związku z tym krytykowani są defensorzy i bramkarz – Kacper Tobiasz, który popełnił kilka kosztownych błędów. W ostatnim programie „Piłkarski Salon” w serwisie meczyki.pl ekspert Eleven Sports, a w przeszłości koordynator w Akademii Legii Warszawa Piotr Urban wskazał osobę, która jego zdaniem ma wpływ na kiepską grę w defensywie. Zdaniem eksperta winny temu jest kapitan Legii Warszawa. – Dużo słyszę w kontekście Legii o błędach obrony. Proponuję zerknąć, gdzie się te problemy zaczynają, który zawodnik nie wychodzi w odpowiednim momencie do pressingu albo go unika... Często to jest ten sam piłkarz – Josue – powiedział. – Jestem jego fanem, kiedy jest przy piłce, wtedy jest top. Ale w pressingu nie pracuje dobrze. Dlatego uważam, że to trochę nie fair, kiedy się mówi, że utracone gole to tylko wina obrony – dodał. twitter Riposta Josue na oskarżenia Piotra Urbana Portugalczyk nie pozostał dłużny byłemu pracownikowi Legii Warszawa i na swoim Twitterze napisał dosadny komentarz do słów Piotra Urbana. „Niektórzy ludzie rozumieją piłkę nożną tak samo, jak ja rozumiem badmintona. Wiem, że każdy ma prawo się wypowiadać... ale czasami lepiej jest milczeć” – napisał, dodając do komentarza płaczące ze śmiechu emoji. twitter O tym, czy Legia Warszawa awansuje do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy przekonamy się w czwartek 31 sierpnia. Spotkanie rewanżowe rozpocznie się o godz. 21:00 i zostanie rozegrane w Polsce. Czytaj też:

