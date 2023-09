Legia Warszawa trafiła do „grupy śmierci”. Trudna jesień w europejskich pucharach

W czwartek do późnych godzin wieczornych w meczu z FC Midtjylland piłkarze Legii Warszawa o przepustkę do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Za to już w piątek wicemistrzowie kraju poznali grypowych rywali. Legia zagra jesienią z: AZ Alkmaar, Aston Villą i HSK Zrinjski Mostar.