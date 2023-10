Wielki kłopot Legii Warszawa. Kluczowy zawodnik kontuzjowany

Legia Warszawa jest w dobrej pozycji po pierwszej kolejce grupy E Ligi Konferencji Europy. Skuteczne i zaskakujące zwycięstwo z Aston Villą dało im drugie miejsce w tabeli i potencjalny triumf nad AZ Alkmaar mocno ułatwiłby im potencjalny awans do fazy pucharowej. Co prawda do tego jeszcze daleka droga, ale nie licząc ostatniej wpadki ligowej na Stadionie Miejskim w Białymstoku podopieczni Kosty Runjaicia są w bardzo dobrej dyspozycji.

Tomas Pekhart może nie zagrać z AZ Alkmaar

Kosta Runjaić może być spokojny przed następnym spotkaniem Ligi Konferencji Europy, patrząc na formę większości swoich zawodników. Niestety wszystko wskazuje na to, że nie każdy z nich będzie dostępny na najbliższy mecz w Holandii. Według doniesień podawanych przez serwis legionisci.com Tomas Pekhart, który nabawił się kontuzji podczas ostatniego meczu PKO BP Ekstraklasy z Jagiellonią Białystok, w dalszym ciągu nie wyleczył jej i prawdopodobnie nie będzie mógł pomóc swojej drużynie.

Niemiecki szkoleniowiec Legionistów ma jeszcze kilkadziesiąt godzin na podjęcie ostatecznej decyzji co do wystawienia Czecha w meczu, ale bez wątpienia będzie gotowy na jego zastąpienie. W poprzednich kolejkach ligowych, a w szczególności w spotkaniu Ligi Konferencji Europy z Aston Villą szczególnie błyszczał Ernest Muci, którego obecności od pierwszych minut można się spodziewać. Warto przypomnieć, że niedawno do pełni sprawności wrócił również Blaż Kramer, który w ostatnich tygodniach leczył kontuzję.

Kontuzja Tomasa Pekharta jest o tyle złą informacją, że w poprzednich meczach utrzymywał bardzo dobrą formę strzelecką. Wpisał się na listę strzelców w pojedynkach z Górnikiem Zabrze oraz Pogonią Szczecin. Oba spotkania Wojskowi zwyciężyli odpowiednio 2:1 i 4:3.

