AZ Alkmaar – Legia Warszawa. O której i gdzie oglądać transmisję na żywo?

W tym tygodniu wróciły europejskie puchary, co oznacza, że Legia Warszawa i Raków Częstochowa rozegrają swoje mecze w ramach Ligi Konferencji Europy i Ligi Europy. Podopieczni Kosty Runjaicia bardzo dobrze zainaugurowali fazę grupową LKE. Wojskowi wygrali 3:2 z Aston Villą po kapitalnym spotkaniu. Teoretycznie najbliższy rywal powinien być łatwiejszy, ale w futbolu wszystko jest możliwe.

Liga Konferencji Europy: AZ Alkmaar – Legia Warszawa. O której i gdzie oglądać?

Rywalem Legionistów będzie zespół AZ Alkmaar, który dość niespodziewanie w meczu pierwszej kolejki przegrał 3:4 na wyjeździe z bośniackim Zrinjskim Mostar. Z kolei Legia Warszawa jedzie do Holandii po fatalnej przegranej z Jagiellonią Białystok. Ponadto Wojskowi przystąpią do tego spotkania w osłabieniu. Według wieści serwisu legionisci.com kontuzji w ostatnim meczu nabawił się Tomas Pekhart.

Mecz AZ Alkmaar – Legia Warszawa odbędzie się w czwartek 5 października o godz. 21:00. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie dostępna w TV na antenie TVP Sport oraz na platformie Viaplay. Ponadto to spotkanie będzie można śledzić online w internecie na stronie sport.tvp.pl.

Ekspert ostrzega Legię przed rywalem

W rozmowie z klubowymi mediami Mariusz Moński, ekspert od holenderskiej piłki wskazał, na co Legioniści muszą najbardziej uważać. – AZ Alkmaar gra bardzo szeroko. Kluczowi w grze są skrzydłowi i ich współpraca z bardzo ofensywnie grającymi bocznymi defensorami. W środku pola Jordy Clasie rządzi drużyną. To on decyduje, którą stroną będzie przebiegał atak. Bardzo ważny jest Dani de Wit, grający na pozycji numer dziesięć. Można powiedzieć, że dla AZ Alkmaar ten zawodnik jest tak ważny, jak Josue dla Legii. W kluczowej fazie, pod polem karnym rywala, to właśnie na jego barkach spoczywa finalizacja i ostatnie podanie – powiedział.

– Legii będzie bardzo ciężko o remis, ale ten remis może okazać się bezcenny. Alkmaar na własnym stadionie jest dużo lepsze niż na wyjazdach. Mówimy o wielu meczach z rzędu bez porażki u siebie – zakończył.

