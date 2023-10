Nowe informacje ws. skandalu w Alkmaar. UEFA zamiecie sprawę pod dywan?

Wciąż nie milkną echa skandalu, do którego doszło po meczu AZ Alkmaar – Legia Warszawa w ramach Ligi Konferencji Europy. Przypomnijmy, że zaraz po jego zakończeniu doszło do awantury, w wyniku której został pobity prezes Wojskowych Dariusz Mioduski, a dwaj piłkarze Josue i Radovan Pankov zostali aresztowani. Miasto Alkmaar wydało komunikat, który przeczy tym wszystkim doniesieniom i za winnych wskazuje Polaków. Po tych wydarzeniach władze Legii zorganizowały specjalną konferencję, w której zaprzeczyli słowom Holendrów i pokazali nawet filmiki.

Kontrowersje w Alkmaar. UEFA nie zamiata sprawy pod dywan

UEFA przyjrzała się sprawie i wyciągnęła pierwsze wnioski. „Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA ogłosiła następującą decyzję: Nałożenie na Legię Warszawa kary w wysokości 15 tys. euro i zakazanie Legii Warszawa sprzedaży biletów kibicom wyjazdowym na kolejny mecz w rozgrywkach UEFA za zakłócanie spokoju publiczności. Decyzja ta jest niezależna od toczącego się śledztwa w sprawie incydentów, które miały miejsce po meczu. Dalsze informacje dotyczące tego dochodzenia zostaną udostępnione w odpowiednim czasie” – czytamy.

Jednak to nie wszystko. Jak poinformował na łamach „Przeglądu Sportowego” sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski, sprawa dot. pobicia i zatrzymania piłkarzy także ruszyła. – W ramach UEFA powołana została grupa do wyjaśnienia tych zdarzeń. To normalna procedura po tego typu incydentach i ma na celu wyjaśnienie wszystkich aspektów tego zdarzenia. Nie będzie to proste, bo sprawa była wielowątkowa – wyznał.

– Może minąć kilka tygodni, nim zapadną decyzje. Do przesłuchania jest liczna grupa ludzi. Trzeba przeanalizować materiały wideo z różnych kamer. Do zbadania jest wiele wątków kibicowskich i organizacyjnych – zakończył.

Czytaj też:

Szokujące wyznanie Josue ws. afery w Alkmaar. Przedstawił nowe faktyCzytaj też:

Ten film Legii rzuca nowe światło na sprawę. Chodzi o sceny po meczu z AZ Alkmaar