Piłkarz Legii stanie przed holenderskim sądem. Jest oskarżony o napaść

O zdarzeniach po meczu Ligi Konferencji Europy pomiędzy AZ Alkmaar z Legią Warszawa mówiło się wiele. Obie strony wystosowały oświadczenia, a polska strona zgłosiła sprawę między innymi do UEFA. Holenderskie służby zatrzymały dwóch piłkarzy klubu Josue i Radovana Pankova. Drugiemu z nich postawiono zarzuty napaści na personel klubu. Media poinformowały o terminie rozprawy serbskiego obrońcy.

Radovan Pankov stanie przed sądem

Jak donosi holenderski portal „RTL Nieuws” Pankov będzie musiał stawić się osobiście w sądzie w Alkmaar 11 stycznia przyszłego roku. Sprawa dotyczy zamieszania, do jakiego doszło po tym, jak holenderskie służby nie chciały wpuścić piłkarzy Legii do autobusu, nie pozwalając im również opuścić stadionowego parkingu. Choć na nagraniach dostępnych w sieci widać brutalne traktowanie Holendrów, to jednak policja interweniowała wobec Pankova oraz Josue.

W przeciwieństwie do reszty składu, dwójka graczy spędziła noc w areszcie, po czym zostali wypuszczeni z możliwością powrotu do Polski. W zamieszaniu został ranny jeden z ochroniarzy, który trafił do szpitala. Pankov zna już termin rozprawy w przeciwieństwie do Josue. Przeciwko Portugalczykowi cały czas toczy się śledztwo, lecz do tej pory nie postawiono mu żadnych zarzutów.

W następnych dniach po zdarzeniach z 5 października 2023 roku obie strony przerzucały się oskarżeniami. Jedni zarzucali niestosowanie się do poleceń służb, drudzy wprost mówili o nieuzasadnionej agresji i nadużyciu władzy. Nie zapadła jednak żadna decyzja do co kary dla AZ.

Kibice AZ Alkmaar nie przyjadą do Warszawy

Przed AZ Alkmaar i Legią Warszawa jest jeszcze rewanż w Warszawie. Klub z Holandii podjął decyzję, że w spotkaniu nie weźmie udziału zorganizowana grupa ich kibiców. Nie skorzystają z dostępnej puli biletów przygotowanej przez wicemistrza Polski.

