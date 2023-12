UEFA zakpiła z Legii Warszawa. Właśnie ogłoszono wymiar kary za skandal w Alkmaar

Warto przypomnieć, że wyprawa do Alkmaar zakończyła się ogromnym skandalem. Poza boiskiem, już po spotkaniu, nie tylko zatrzymano dwóch piłkarzy Legii Warszawa (noc spędzili w areszcie w Holandii), ale poturbowany został szef stołecznego klubu, Dariusz Mioduski. Nad porządkiem zupełnie nie panowały służby, które miały być do tego przeznaczone. Wręcz przeciwnie, Mioduski, który w UEFA jest wysoko postawioną postacią, został uderzony przez tych, którzy mieli pilnować porządku.

UEFA ukarała AZ Alkmaar kwotą 40 000 euro

Choćby w tym kontekście tylko 40 tysięcy euro kary dla AZ Alkmaar, organizatora tamtego wydarzenia i odpowiedzialnego za skandaliczne sceny, brzmi jak kpina ze strony europejskiej federacji. Na decyzję w tej sprawie trzeba było czekać dwa miesiące. Ostatecznie, jak informuje portal Legionisci.com, UEFA ukarała holenderską stronę za... brak zapewnienia bezpieczeństwa gościom oraz brak porządku na meczu.

Do kary odniósł się przewodniczący rady nadzorczej i współwłaściciel klubu, Jarosław Jankowski.

– Z jednej strony trudno coś mądrego napisać w tej sytuacji. Z drugiej strony w wielu prywatnych rozmowach przewidywałem dokładnie taki scenariusz ze strony UEFA. Chyba lepiej będzie, jak powstrzymam się od dalszych komentarzy – napisał w mediach społecznościowych.

Trudno się nie zgodzić z tymi słowami. Zdarzało się, że kwotami tej wysokości UEFA karała kluby (w tym Legię) za używanie nielegalnych na piłkarskich stadionach środków pirotechnicznych.

Legia Warszawa zagra wiosną w Lidze Konferencji Europy

Wicemistrzowie Polski w czwartkowy wieczór pokonali AZ Alkmaar (2:0), domykając kwestią awansu do kolejnego etapu europejskich pucharów. Legioniści zwyciężyli, a głównym architektem sukcesu, nie po raz pierwszy, był Josue.

Portugalczyk zaliczył dwie asysty, zagrywając idealnie najpierw do Yuriego Ribeiro, a następnie do Blaza Kramera. Legioniści zajęli w tabeli drugie miejsce, w sześciu meczach gromadząc dwanaście oczek. Dzięki temu polska drużyna wywalczyła awans do 1/16 finału. Zwycięzcą grupy z wicemistrzami Polski została angielska Aston Villa.

