Legia ukarana za mecz z AZ Alkmaar. UEFA podjęła decyzję

Legia Warszawa została ukarana za zamieszki w Birmingham i w dalszym ciągu czeka na rozstrzygnięcie sporu w związku z sytuacją, do której doszło po pierwszym meczu z AZ Alkmaar. Wojskowi zapewnili sobie awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy, jednak w dalszym ciągu czują efekty nieporozumień, do których dochodziło przed lub po ich meczach.

Media: UEFA ukarała Legię Warszawa za mecz z AZ Alkmaar

W czwartek, 14 grudnia Legia Warszawa zwyciężyła przed własną publicznością z AZ Alkmaar 2:0, dzięki czemu zapewniła sobie awans do 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Jeszcze przed rozpoczęciem meczu słynna „Żyleta”, czyli sektor stadionu przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie, na którym zasiadają najzagorzalsi fani Legii, zaprezentowała oprawę z użyciem środków pirotechnicznych. Zamieszczono także transparent, na którym widniał napis: „Psy szczekają, karawana jedzie dalej”.

Kara zamknięciem trybuny północnej na jeden mecz, która została nałożona 13 września na Wojskowych, została odwieszona. Z uwagi na powtórkę sytuacji, UEFA podjęła stanowcze kroki wobec fanatyków klubu. Jak donosi Szymon Jańczyk z „Weszło”, UEFA przesłała pismo do warszawskiego zespołu, z którego wynika, że spotkanie przeciwko Molde w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy odbędzie się bez udziału „Żylety”.

Na tym nie koniec problemów Legionistów. Będą zmuszeni zapłacić wysoką karę finansową. Odpalenie pirotechniki będzie kosztować ich 40 tys. euro grzywny. Jakby tego było mało, następne 10 tys. euro Legia Warszawa otrzymała za „prowokujące i obraźliwe” okrzyki fanów. Co więcej, jeżeli podopieczni Kosty Runjaicia pokonają Molde w najbliższej fazie Ligi Konferencji Europy, wówczas nie będą mogli liczyć na swoich fanów z „Żylety” także w ćwierćfinale.

