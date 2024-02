Czy polscy kibice zostaną wpuszczeni do Norwegii? Padła deklaracja

Przypomnijmy, że Legia Warszawa jest ukarana zakazem wyjazdowym przez UEFA po zamieszkach, które miały miejsce podczas jej meczu w Birmingham z Aston Villą. Teraz w Lidze Konferencji Europy wicemistrzowie Polski zmierzą się z Molde. Norwegowie robią wszystko, by żaden z kibiców ekipy przyjezdnej nie dostał się na stadion. Fani Legii mimo to chcą pojechać do Norwegii. Co niepokojące, do sieci wypłynęły zdjęcia, na których widać, jak właściciele hoteli odmawiają przyjęcia Polaków do siebie, anulując im rezerwacje. Według nich takie zalecenie miała wydać policja.

Hotelarze kłamią ws. Polaków

Portal sport.pl skontaktował się z norweską policją, by wyjaśnić szczegóły dotyczące braku dostępu do miejsc w hotelach. Głos funkcjonariuszy przedstawia wszystko w zupełnie innym świetle.

„Policja okręgu More og Romsdal jest zaskoczona takimi informacjami. Nikt nie wydawał żadnych zaleceń uniemożliwiających obywatelom Polski pobyt w Molde w związku z meczem Molde – Legia” – podkreślił Kenneth Saetre, szef policji tamtejszego okręgu.

W rozmowie z WP SportoweFakty z kolei burmistrz Molde Trygve Grydeland podkreślił, że nie ma mowy o tym, aby miasto, na którego czele stoi, podeszło do polskich obywateli w sposób ich dyskryminujący. Dodał przy tym, że w jego ukochanej miejscowości mieszka mnóstwo Polaków i nikt nie ma z tym problemu.

Legia Warszawa liczy na dalszy podbój Europy

Jesienią Legia Warszawa bardzo dobrze radziła sobie w Lidze Konferencji Europy. W swojej grupie okazała się słabsza tylko od Aston Villi, a wyprzedziła AZ Alkmaar oraz Zrinjski Mostar. Teraz ma niemałe szanse na awans do kolejnej fazy rozgrywek.

Pierwszy mecz 1/16 finału Ligi Konferencji Europy między Molde a Legią Warszawa odbędzie się w czwartek 15 lutego o godz. 18:45. Rewanż zostanie rozegrany tydzień później w Warszawie. Początek o godz. 21:00.

