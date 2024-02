Legia Warszawa wraca do gry w Europie. Sprawdź, gdzie oglądać jej mecz z Molde

Legia Warszawa zajęła drugie miejsce w niezwykle trudnej grupie E Ligi Konferencji i awansowała do 1/16 finału rozgrywek, w którym spotka się z norweskim FK Molde. Piąta drużyna ligi norweskiej do Ligi trafiła poprzez zajęcie trzeciego miejsca w grupie H Ligi Europy. W dwumeczu z wicemistrzami Polski jest lekkim faworytem, choć wydaje się, że rywalizacja powinna być wyrównana.

Polski jedynak w Europie

Wielu polskich kibiców zapewne trzyma kciuki za dobre występy Legii Warszawa w europejskich rozgrywkach. Innego klubu z naszego kraju bowiem już na międzynarodowej arenie w tym sezonie nie zobaczymy. Latem i jesienią odpadali kolejno Pogoń Szczecin, Lech Poznań oraz Raków Częstochowa już w fazie grupowej Ligi Europy.

Legia jesienią z bardzo dobrej strony pokazała się m.in. w starciach z Aston Villą, która jest głównym faworytem do wygrania Ligi Konferencji Europy. Na własnym stadionie Legioniści byli nawet w stanie pokonać groźnego rywala 3:2. W warszawskiej drużynie widać potencjał na awans do kolejnej fazy rozgrywek, a zapewne marzeniem jest powtórzenie rezultatu Lecha Poznań z poprzedniego sezonu, kiedy to Kolejorz zameldował się w ćwierćfinale LKE.

Molde natomiast początkowo rywalizowało w Lidze Mistrzów, ale nie przedostało się do fazy grupowej elitarnych rozgrywek, trafiając do Ligi Europy. Zajęło trzecie miejsce w swojej grupie za Bayerem 04 Leverkusen, Karabachem Agdam, lecz przed BK Hacken. To sprawiło, że norweska ekipa mogła trafić do Ligi Konferencji Europy.

Gdzie oglądać mecz Legii?

Transmisja meczu Molde – Legia będzie możliwa do obejrzenia w kilku miejscach. Mowa o TVP 2, TVP Sport i Viaplay. Pierwszy gwizdek arbitra już o godzinie 18:45. Rewanż pomiędzy tymi ekipami odbędzie się za tydzień w Warszawie. Wówczas starcie rozpocznie się o 21.

