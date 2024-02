W ten sposób Legia Warszawa zagra Molde. Oto przewidywana jedenastka

Już niebawem rozstrzygnie się, kto awansuje do kolejnej fazy Ligi Konferencji Europy – Legia Warszawa czy Molde? Tym razem polski zespół zagra przed własną publicznością, co powinno stanowić dla niego spory atut – przynajmniej w teorii. W praktyce podopieczni Kosty Runjaicia muszą odrabiać straty po pierwszym spotkaniu.

Przewidywany skład Legii Warszawa

Wojskowi bowiem sami sobie skomplikowali sytuację, gdy tydzień wcześniej pojechali do Norwegii, by tam zmierzyć się ze swoimi przeciwnikami. Po pierwszej połowie wicemistrzowie Polski przegrywali 0:3 po dwóch golach Fredrika Gulbrandsena oraz jednym Markusa Kaasy. Dopiero w drugiej części potyczki, przed którą trener Legii dokonał kilku zmian w składzie, wyglądało to znacznie lepiej. Do remisu nie udało się doprowadzić, ale trafienia Josue i Rafała Augustyniaka dały nadzieje, że losy dwumeczu da się jeszcze odwrócić.

Od wspomnianego Portugalczyka będzie zależało najwięcej i nie krył tego nawet szkoleniowiec warszawian. Na konferencji prasowej Kosta Runjaic wymieniał zalety swojego podopiecznego. Mówił o umiejętności gry pod presją, braniu odpowiedzialności na siebie i tym podobnych sprawach. – On odzwierciedla postawę całej drużyny – przyznał Niemiec.

Kto będzie towarzyszył kapitanowi na boisku? Wszystko wskazuje na to, iż Wojskowi rzucą do boju teoretycznie najmocniejszy skład. Powinien on wyglądać następująco: Tobiasz – Pankov, Jędrzejczyk, Ribeiro – Wszołek, Elitim, Augustyniak, Kun – Josue, Gual, Kapustka. Najprawdopodobniej na ławce rezerwowych zasiądzie Tomas Pekhart,

Gdzie i o której oglądać mecz Legia – Molde?

Pierwszy gwizdek w meczu Legii z Molde powinien wybrzmieć o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w serwisach streamingowych takich jak Viaplay oraz sport.tvp.pl. Do tego w otwartym paśmie spotkanie to pokażą dwa kanały: TVP 2 i TVP Sport.

