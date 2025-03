Ponad pół wieku czekania i jest! Świetnie wieści dla Polski prosto z UEFA

O udanych wynikach dwójki przedstawicieli PKO BP Ekstraklasy w Lidze Konferencji UEFA informowaliśmy w czwartkowy, bardzo późny wieczór. Właśnie wtedy dogrywkę w Warszawie zakończyli piłkarze Legii i norweskiego Molde FK. Awans do ćwierćfinału wywalczył polski zespół, wygrywając 2:0 w rewanżu (2:3 w Norwegii).

Ranking UEFA: Polska awansowała na 15. miejsce. Historyczny moment!

Dokładając do tego wcześniejszą porażkę (0:2), ale nie mającą wpływu na losy dwumeczu, jaką na wyjeździe z Cercle Brugge zaliczyli piłkarze Jagiellonii Białystok, stało się jasne, że Polska ma dwóch ćwierćfinalistów Ligi Konferencji. Mistrzowie Polski zapewnili sobie awans w pierwszym spotkaniu, wygrywając w Białymstoku z Belgami aż 3:0. Nawet rewanżowe, wspomniane 0:2, nie popsuło nastrojów w szeregach „Jagi”.

Co jednak najistotniejsze z perspektywy rozwoju polskiej piłki klubowej, wiadomo już na pewno, że Polska wspięła się na 15. miejsce w rankingu UEFA. Co to oznacza? Od sezonu 2026/27 (ranking liczony z rocznym przesunięciem) PKO BP Ekstraklasa otrzyma aż pięć miejsc w europejskich pucharach. Dwa w eliminacjach do Ligi Mistrzów (od II rundy w tzw. ścieżce mistrzowskiej i ligowej), jeden w kwalifikacjach Ligi Europy (od III rundy) i dwa w Lidze Konferencji (od II rundy).

W obecnie trwającym sezonie klubowym polskie drużyny wypracowały już 11,000 punktów rankingowych, co jest najlepszym wynikiem w obecnym stuleciu. Co więcej, Polska jest jedynym krajem spoza najlepszej piątki lig w Europie (Anglia, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Francja), która ma przynajmniej dwóch reprezentantów nadal grających w rozgrywkach UEFA.

Grzebiąc w historii, na tego typu sukces klubowy w Polsce czekano ponad pół wieku. Dokładnie 54 lata temu, w latach 1969-71, w europejskich pucharach brylowały Legia i Górnik Zabrze. Jak głęboka to przeszłość, nie trzeba nikogo przekonywać.

Co do samej Ligi Konferencji, Jagiellonia i Legia wyrównały osiągnięcie Lecha Poznań z sezonu 2022/23. Wówczas Kolejorz odpadł w ćwierćfinale rozgrywek, minimalnie przegrywając dwumecz z włoską Fiorentiną. Z kim w ćwierćfinałach zagrają polskie kluby? Wyzwania będą bardzo poważne. Legia zmierzy się z londyńską Chelsea, a Jagiellonia z hiszpańskim Realem Betis.

